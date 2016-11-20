 Gelenek devam edecek – Fotomaç – 20 Kasım 2016
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    20 Kasım 2016, Pazar
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    Gelenek devam edecek

    Gelenek devam edecek
    Tecrübeli kaleci , derbisi öncesi taraftara umut dolu mesajlar dağıttı. 35 yaşındaki eldiven "Bizim için alışılagelmiş bir akşam olacak. Takım olarak galip gelmekten ve bu geleneği sürdürmekten başka bir şey düşünmüyoruz. Rakibimize karşı uzun süren bir serimiz var. Bunun bozulmaması için elimizden geleni yapacağız" dedi.
    1. 20 Kasım 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 23:01
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