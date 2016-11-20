Fernandao'dan Galatasaray yorumu

"Tanrıya şükürler olsun takımıma döndüm. Döner dönmez en iyi şekilde çalışmaya gayret gösterdim. Özellikle böyle önemli bir derbiyle döndüğüm için çok mutluyum. Bana ihtiyaç olursa hazırım.

"KALİTELİ BİR TAKIM OLDUĞUNU BİLİYORUZ"

Derbiler her zaman farkılıdır. Biz hazırız bu karşılaşmaya. Rakimizin kaliteli bir takım olduğunu biliyoruz. İyi bir futbolla pozitif bir sonuçla sahadan ayrılmak isityoruz"