Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, "Gerek Fenerbahçe’ye adanmış ömürlerin stadımızdaki desteği, gerek televizyonları başında bulunan taraftarlarımızın duaları ve pozitif enerjileri, takımımızın galibiyetlerinde çok büyük pay sahibi oldu. Bu nedenledir ki, Fenerbahçe taraftarının desteği, desteğin en değerlisidir" dedi.

Aziz Yıldırım, bu akşam oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray maçına dair 'Maç Günlüğü' için bir yazı kaleme aldı. Yıldırım'ın sarı lacivertli taraftara övgüler yağdırdığı yazı şöyle:



"Büyük Fenerbahçe'nin büyük taraftarı,



17 yıldır sahamızda kazanamayan Galatasaray'la oynayacağımız ve takımımızın sahadan galibiyetle ayrılacağına yürekten inandığım bir derbiye hepiniz hoş geldiniz. Fenerbahçe Spor Kulübü, faaliyet gösterdiği 9 branşta da elde ettiği başarılarla fark yaratmayı çok kısa bir sürede başarırken, en önemli artısı, siz değerli taraftarımız olmuştur. Zira sizlerin varlığı, müsabakalar esnasında ortaya koyduğunuz devamlı ve pozitif desteğiniz, sporcularımızın başarı için ihtiyacı olan motive ruh halini en güzel şekilde beslemiş ve sportif başarıların oluşmasına etki etmiştir. Bugünkü rakibimiz karşısında istatistiki anlamda elimizde bulundurduğumuz, ikili rekabetteki büyük üstünlüğümüz de, taraftarımızın pozitif desteğinin en önemli meyvelerinden biridir.



Bugün, sahada mücadele edecek olan her biri kendi mevkiinde, ülkemizde ve kendi ülkelerinde en iyi futbolculardan kurulu takımımız, yedek kulübemizde bulunan oyuncularımız, teknik direktörümüz ve teknik ekibimiz, idari ekibimiz, yönetim kurulumuzun ve maçta tribünlerde olamayacak çok değerli Fenerbahçelilerin sizden beklentisi de, bundan önceki derbilerde olduğu gibi, takımımızı var gücünüzle desteklemek, maç içindeki olası bir olumsuzlukta demoralize olmadan futbolcularımızı ayağa kaldırmak, top rakipteyken kulakları sağır edecek bir ıslık korosu oluşturmak , 90 dakika sonunda yine gülen taraf olmamız için 12. Adam olarak tüm gücünüzü dünyaya göstermenizdir.



Bununla birlikte, taraftarlarımızın dikkatinden kaçmaması gereken bir nokta da, takımımıza verecekleri değerli desteği sağlarken, sporun ruhuna aykırı tüm davranışlardan kaçınmaları, kulübümüze cezai yaptırım getirebilecek her türlü eylemden uzak durmaları, rakip taraftarlarla olası bir provokasyon durumunda kulübümüze zarar verecek etkileşimden uzak durmaları ve takımımızı ilerleyen maçlarda yalnız bırakmalarına sebep olacak tüm fiili ve sözlü eylemlerden uzak kalmalarıdır. Zira emin adımlarla yürüdüğümüz uzun lig maratonunda, taraftarımız olmadan oynayacağımız 1 maç bile, futbol takımımız için ciddi bir handikap niteliği taşımaktadır.



Bizler, bu statta sizlerin eşi benzeri olmayan desteği sayesinde, torunlarımıza anlatacağımız unutulmaz maçlar, zaferler kazandık. Fenerbahçe taraftarının oluşturduğu atmosfer, tüm dünyada yankı buldu, rakip takım futbolcuları zaman zaman bu atmosferden nasıl olumsuz etkilendiklerini dile getirdiler. Gerek Fenerbahçe'ye adanmış ömürlerin stadımızdaki desteği, gerek televizyonları başında bulunan taraftarlarımızın duaları ve pozitif enerjileri, takımımızın galibiyetlerinde çok büyük pay sahibi oldu. Bu destek olmasaydı; belki de bugün göğsümüzü mezara dek kabartarak anlatacağımız unutulmaz Fenerbahçe galibiyetlerinden bahsedemiyor olacaktık.



Bu nedenledir ki, Fenerbahçe taraftarının coşkusu, her zaman bir adım öndedir.

Bu nedenledir ki, Fenerbahçe taraftarının desteği, desteğin en değerlisidir.

Bu nedenledir ki, Fenerbahçe taraftarı eşsizdir, büyüklüğünün ve gücünün sınırları yoktur…

Tüm taraftarlarımıza keyifli bir maç diliyor, maçın sonunda kazanan tarafın yine sarı lacivert çubuklu olmasını temenni ediyorum."