 Derbiye dakikalar kala konuştu – Fotomaç – 20 Kasım 2016
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    20 Kasım 2016, Pazar
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    Derbiye dakikalar kala konuştu

    Derbiye dakikalar kala konuştu

    Fenerbahçe Teknik Direktörü Advocaat, maçın öncesinde yaptığı yorumda iki takımın da sahaya çok sayıda forvet oyuncusuyla çıktığını söyledi ve şöyle konuştu:

    "İki takım da çok sayıda forvet oyuncusuyla bugün sahaya çıkıyor. Biz Galatasaray'ın gerisindeyiz bu yüzden böyle sahaya çıkıyoruz."

    1. 20 Kasım 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 21:36
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