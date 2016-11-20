Derbiye dakikalar kala konuştu
Fenerbahçe Teknik Direktörü Advocaat, maçın öncesinde yaptığı yorumda iki takımın da sahaya çok sayıda forvet oyuncusuyla çıktığını söyledi ve şöyle konuştu:
"İki takım da çok sayıda forvet oyuncusuyla bugün sahaya çıkıyor. Biz Galatasaray'ın gerisindeyiz bu yüzden böyle sahaya çıkıyoruz."
- 20 Kasım 2016, Pazar
- Güncelleme: 21:36
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