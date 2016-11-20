Derbi maçın kadrosundan çıkarıldı!
Fenerbahçe'de Ozan Tufan derbi maçın kadrosunda yer almadı.
A Milli Takım'ın İzlanda ile oynadığı mücadelede sol ayak bileğine aldığı darbe sonrası sakatlanan ve yaklaşık 2 ay sahalardan uzak kalacağı ifade edilen Ozan Tufan beklenenden daha kısa sürede iyileşme sürecine girmişti.
Galatasaray derbisi öncesinde takımla birlikte çalışmalara başlayan Ozan'ın zorlu maçta oynayabileceği düşünülüyordu fakat milli futbolcunun son durumu bu sabah netlik kazandı.
Sabah saatlerinde tesislerde Dick Advocaat'la bir görüşme yapan Ozan Tufan, ağrılarının olduğunu söyleyince Hollandalı teknik adam yetenekli futbolcuyu riske atmamaya karar verdi ve derbi maçın kadrosundan çıkardı.
- 20 Kasım 2016, Pazar
- Güncelleme: 14:29
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