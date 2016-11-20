Bu fotoğraf F.Bahçelileri heyecanlandırdı!

Bu akşam Şükrü Saracoğlu'nda Galatasaray'ı ağırlayacak olan Fenerbahçe'de Hollandalı yıldız Jeremain Lens'in yaptığı paylaşım sarı lacivertli taraftarları umutlandırdı.

Lens, derbi öncesi kişisel instagram hesabından kendi fotoğrafı üzerine "Maç günü #fenerbahçe" yazarak bir paylaşım yaptı.

Bu paylaşım sonrası ise bazı Fenerbahçe taraftarları "Lens maçta oynayacak" yorumunda bulunurken pek çok taraftar ilk 11 olmasa bile zorlu mücadelede sonradan oyuna girebileceğine dair umutlandılar.



Ne var ki, sarı lacivertli taraftarlar, Fenerbahçe takım otobüsü Şükrü Saracoğlu'na gitmek üzere Can Bartu Tesisleri'nden ayrılırken Lens'in kafilede yer almadığını görünce hayal kırıklığı yaşadı.