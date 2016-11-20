 Advocaat: 3 puandan daha fazlası – Fotomaç – 20 Kasım 2016
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    20 Kasım 2016, Pazar
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    Advocaat: 3 puandan daha fazlası

    Advocaat: 3 puandan daha fazlası
    Kanarya'nın hocası Dick Advocaat, derbi öncesi oyuncularıyla kısa bir görüşme yaptı. Hollandalı çalıştırıcı "Bu maç bizim için çok önemli. Kazanırsak, 3 puandan fazlası olacak. Galibiyet serimiz sürecek, zirvede söz sahibi olduğumuzu herkes kabul edecek. Sahada ne yapacağınızı biliyorsunuz. Manchester maçındaki ruhu derbide de sahada görmek istiyorum" ifadelerini kullandı.
    1. 20 Kasım 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 23:06
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