Advocaat: 3 puandan daha fazlası

Kanarya'nın hocası Dick Advocaat, derbi öncesi oyuncularıyla kısa bir görüşme yaptı. Hollandalı çalıştırıcı "Bu maç bizim için çok önemli. Kazanırsak, 3 puandan fazlası olacak. Galibiyet serimiz sürecek, zirvede söz sahibi olduğumuzu herkes kabul edecek. Sahada ne yapacağınızı biliyorsunuz. Manchester maçındaki ruhu derbide de sahada görmek istiyorum" ifadelerini kullandı.