Yine ‘6-0’ göndermesi
Fenerbahçe'nin resmi twitter adresinden Galatasaray derbisi öncesinde olay bir paylaşım geldi. Sarı-lacivertliler, Galatasaray'ı 6-0 yendikleri tarihi derbinin istatistiklerini, "İstatistik! (06.11.2002) #RakibimizGS" mesajıyla paylaştı. Fenerbahçeli taraftarlar, bu paylaşımı dakikalar içinde yüzlerce kez paylaştı.
- 19 Kasım 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 23:51
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