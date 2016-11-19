 Yine ‘6-0’ göndermesi – Fotomaç – 19 Kasım 2016
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    19 Kasım 2016, Cumartesi
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    Yine ‘6-0’ göndermesi

    Yine ‘6-0’ göndermesi
    'nin resmi twitter adresinden derbisi öncesinde olay bir paylaşım geldi. Sarı-lacivertliler, Galatasaray'ı 6-0 yendikleri tarihi derbinin istatistiklerini, "İstatistik! (06.11.2002) #RakibimizGS" mesajıyla paylaştı. Fenerbahçeli taraftarlar, bu paylaşımı dakikalar içinde yüzlerce kez paylaştı.
    1. 19 Kasım 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:51
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