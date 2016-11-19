O iş bizde Başkan
Yıldırım’ın derbiden galibiyet istediği Hollandalı çalıştırıcı, “Siz merak etmeyin başkan, biz ne yapacağımızı çok iyi biliyoruz. G.Saray umutlanıyor ama boşuna. Size pazar günü zafer hediye edeceğiz” dedi.
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın, yemekte bir araya geldiği Dick Advocaat'la koyu bir derbi muhabbeti yaptığı ortaya çıktı. Başkanın, Galatasaray maçlarının önemini anlattığı tecrübeli teknik direktöre, "F.Bahçe- G.Saray derbileri her iki takım için de büyük anlam ifade eder. Bizi 17 yıldır evimizde yenemiyorlar. Onlara yine geçit vermemeliyiz" diyerek pazar günü için galibiyet sözü istediği öğrenildi.
TÜM PLANLARIMIZ HAZIR
Yıldırım'ı can kulağı ile dinleyen Advocaat'ın ise başkana her türlü güvenceyi verdiği belirtildi. Ne yapacaklarını iyi bildiklerini, her türlü planlarının hazır olduğunu Yıldırım'a aktardığı belirtilen Advocaat'ın, "Bir çıkışımız var ve bu sürecek. Lens ve Mehmet Topal'ın oynayamayacak olmaları önemli değil. Rakip buna güvenip cesaretleniyor. Ancak umutları boşuna. Size pazar günü bir zafer hediye edeceğiz" dediği vurgulandı.
Emre BOL
TÜM PLANLARIMIZ HAZIR
Yıldırım'ı can kulağı ile dinleyen Advocaat'ın ise başkana her türlü güvenceyi verdiği belirtildi. Ne yapacaklarını iyi bildiklerini, her türlü planlarının hazır olduğunu Yıldırım'a aktardığı belirtilen Advocaat'ın, "Bir çıkışımız var ve bu sürecek. Lens ve Mehmet Topal'ın oynayamayacak olmaları önemli değil. Rakip buna güvenip cesaretleniyor. Ancak umutları boşuna. Size pazar günü bir zafer hediye edeceğiz" dediği vurgulandı.
Emre BOL
- 19 Kasım 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 01:16
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