Türkiye'de Galatasaray ve Gaziantepspor formaları giydikten sonra transfer olduğu Fenerbahçe'de unutulmaz futbolcular arasına giren Elvir Boliç, pazar günü oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray maçının favorisinin sarı-lacivertli takım olduğunu belirterek, Kadıköy'deki yenilmezlik geleneğinin devam edeceğini söyledi.

AA muhabirine açıklamada bulunan Bosna Hersekli eski futbolcu, Fenerbahçe'nin iyi bir takım olduğunu kaydederek, "Fenerbahçe'nin Kadıköy'de Galatasaray'a karşı üstünlüğü var. O yüzden bu maçta favori olarak Fenerbahçe'yi görüyorum. Kadıköy'de gelenek bozulmaz." ifadesini kullandı.

Fenerbahçe'nin son 17 maçtır Kadıköy'de Galatasaray'a kaybetmemesinde atmosferin ve seyircinin önemli bir faktör olduğunu söyleyen Boliç, "Bunu, o statta oynayan Galatasaraylı futbolculara sormak lazım. Bence bu seriye neden olan en önemli faktör atmosfer ve seyirci." diye konuştu.

Boliç, özellikle Galatasaray derbilerinin seyirci için çok özel olduğunu belirterek, "Seyirci bu maçlarda 12. futbolcu gibi oluyor. Bu konuda Fenerbahçe çok avantajlı. Seyircinin maçta çok büyük etkisi var." dedi.

"BOL GOLLÜ GEÇMESİNİ BEKLİYORUM"

Pazar günkü maçın bol gollü geçmesini beklediğini ifade eden Boliç, iki takımın da mevcut oyun sisteminin maçın bol gollü geçmesine elverişli olduğunu belirtti.

Boliç, sarı-lacivertli takımın özellikle son maçlarda yükselişte olduğuna dikkati çekerek, "Bu karşılaşma, onlar için bir dönüm noktası olabilir. Çünkü şu anda iki takım arasında büyük bir puan farkı yok. Fenerbahçe bu maçı kazandığı takdirde, yukarıdaki takımlara daha da yaklaşacak. Güzel bir mücadele olmasını temenni ediyorum." şeklinde konuştu.

Fenerbahçe'nin sezon başında, kötü bir zamanda teknik direktör değişikliği yaptığını anımsatan Boliç, yeni teknik direktör Dick Advocaat'ın ilk maçlarda takımı tanımadığını, ancak daha sonra oyun anlayışını takıma aktararak takımını geliştirdiğini söyledi.

Boliç, sarı-lacivertli takımın son haftalarda yükselişte olduğunu, aynı zamanda iyi bir takım ve teknik kadroya sahip olduğunu belirterek, "Dolayısıyla son ana kadar şampiyonluk şansı mevcut. Galatasaray maçı önemli ama daha çok karşılaşma var. Fenerbahçe'nin son haftaya kadar şampiyonluk yarışında kalacağını umuyorum." dedi.

MANCHESTER UNİTED MAÇINI KADIKÖY'DE İZLEDİ

1996 yılında, Manchester United'a attığı golle hala birçok futbolseverin hafızasında olan Boliç, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Fenerbahçe-Manchester United maçını statta izlediğini söyledi.

Boliç, Manchester United'ın Avrupa kupalarında kendi sahasındaki 40 yıllık yenilmezlik serisini sonlandırdığı maçın üzerinden 20 yıl geçmesine rağmen, Kadıköy'de Manchester United maçı izlemenin farklı bir his olduğunu belirterek, "20 seneye rağmen seyirci hala unutmuyor. Bu da beni mutlu ediyor. Benim için gurur verici. Taraftarlarımıza o sevinci yaşattığım için çok mutluyum." diye konuştu.

"VAN PERSİE GİBİ FUTBOLCULARA İHTİYAÇ VAR"

Fenerbahçe'nin gol yolundaki en önemli isimleri arasında yer alan Hollandalı futbolcu Robin van Persie'nin, sarı-lacivertli takıma gelmesine çok sevindiğini söyleyen Boliç, "Taraftarların, camianın böyle futbolculara ihtiyacı var. Her takımda yıldızlar heyecan yaşatır." dedi.

Persie'nin çok farklı bir futbolcu olduğunu ve taraftarların da onu seyretmekten zevk aldığını kaydeden Boliç, son haftalarda formda olan Persie'nin Fenerbahçe için çok büyük bir avantaj olduğunu ifade etti.