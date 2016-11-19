 Fenerbahçe'ye taraftar morali – Fotomaç – 19 Kasım 2016
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    19 Kasım 2016, Cumartesi
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    'ye taraftar morali

    Fenerbahçe'ye taraftar morali

    Spor Toto Süper Lig'de yarın Galatasaray'la derbi maçta karşılaşacak 'ye taraftarları moral verdi.

    'nde teknik direktör yönetiminde derbinin son antrenmanını yapan sarı-lacivertli takıma, taraftarlardan destek geldi.


    Meşaleler yakarak tezahüratlarda bulunan çok sayıda Fenerbahçeli taraftar, antrenman sonrası futbolculara baklava ikram etti. Oyunculara baklava ikram eden taraftarlar, meşaleler yaktı ve uzun süre de tezahüratlarda bulundu. Taraftarlar teknik direktör Advocaat'a ise çiçek hediye etti.



    AZİZ YILDIRIM ANTRENMANI İZLEDİ
    Fenerbahçe Kulübü Başkanı , derbi maçı öncesi son antrenmanı takip etti.

    Aziz Yıldırım, kulübün genel sekreteri ile asbaşkanlar ve 'la tesislere gelerek antrenmanı izledi.

    Öte yandan antrenmanda taktik çalışan sarı-lacivertli futbolcular maç saatini beklemeye başladı.

    1. 19 Kasım 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 20:40
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