Fenerbahçe'ye taraftar morali

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Dick Advocaat yönetiminde derbinin son antrenmanını yapan sarı-lacivertli takıma, taraftarlardan destek geldi.





Meşaleler yakarak tezahüratlarda bulunan çok sayıda Fenerbahçeli taraftar, antrenman sonrası futbolculara baklava ikram etti. Oyunculara baklava ikram eden taraftarlar, meşaleler yaktı ve uzun süre de tezahüratlarda bulundu. Taraftarlar teknik direktör Advocaat'a ise çiçek hediye etti.





AZİZ YILDIRIM ANTRENMANI İZLEDİ

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, derbi maçı öncesi son antrenmanı takip etti.

Aziz Yıldırım, kulübün genel sekreteri Mahmut Uslu ile asbaşkanlar Ali Yıldırım ve Önder Fırat'la tesislere gelerek antrenmanı izledi.

Öte yandan antrenmanda taktik çalışan sarı-lacivertli futbolcular maç saatini beklemeye başladı.