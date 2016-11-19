Fenerbahçe'ye taraftar morali
Spor Toto Süper Lig'de yarın Galatasaray'la derbi maçta karşılaşacak Fenerbahçe'ye taraftarları moral verdi.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Dick Advocaat yönetiminde derbinin son antrenmanını yapan sarı-lacivertli takıma, taraftarlardan destek geldi.
Meşaleler yakarak tezahüratlarda bulunan çok sayıda Fenerbahçeli taraftar, antrenman sonrası futbolculara baklava ikram etti. Oyunculara baklava ikram eden taraftarlar, meşaleler yaktı ve uzun süre de tezahüratlarda bulundu. Taraftarlar teknik direktör Advocaat'a ise çiçek hediye etti.
AZİZ YILDIRIM ANTRENMANI İZLEDİ
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, derbi maçı öncesi son antrenmanı takip etti.
Aziz Yıldırım, kulübün genel sekreteri Mahmut Uslu ile asbaşkanlar Ali Yıldırım ve Önder Fırat'la tesislere gelerek antrenmanı izledi.
Öte yandan antrenmanda taktik çalışan sarı-lacivertli futbolcular maç saatini beklemeye başladı.
- 19 Kasım 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 20:40
- "Bizi alakadar etmiyor"
Toplam 7
Yorum
baron Bjk ye ezik diyen arkadas puan cetveline bak sirana bak ondan snra yorum yap kume dusmemeye oynuyosunuz farkindamisin .kume dusme ihtimaliniz sampiyon olmaktan cok cok daha fazla
- Beşiktaş Adana'dan lider dönüyor
Toplam 9
Yorum
isminiz İşine bak kardeşim kıskanma tmmmi
- Beraberliği kesinlikle istemiyorum
Toplam 9
Yorum
kupa Maçın nerede oynanacağına Federasyon karar verdi.GS değil.Maçın kadıköy de oynanmasına GS karar vermedi.Bu sevinç niye acaba ?
Fenerbahçe'ye taraftar morali haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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