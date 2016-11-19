F.Bahçe’nin işi zor
Derbide ilk golü Galatasaray atarsa, Fenerbahçe'nin işi zor. Kanarya, 21 Mayıs 2015'te Bursaspor ile yapılan kupa finali başlayan periyotta, ilk golü yediği son 20 resmi müsabakadan galibiyetle ayrılamadı. Sarı-lacivertliler ilk golü yediği ligde 10, Avrupa Ligi'nde 6, Ziraat Türkiye Kupası'nda 3 ve Şampiyonlar Ligi Ön Eleme'de 1 maçta skoru lehine çeviremedi (11 yenilgi, 9 beraberlik).
- 19 Kasım 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 01:25
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
F.Bahçe’nin işi zor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.