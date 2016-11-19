 F.Bahçe’nin işi zor – Fotomaç – 19 Kasım 2016
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    19 Kasım 2016, Cumartesi
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    F.Bahçe’nin işi zor

    F.Bahçe’nin işi zor
    Derbide ilk golü atarsa, 'nin işi zor. Kanarya, 21 Mayıs 2015'te Bursaspor ile yapılan kupa finali başlayan periyotta, ilk golü yediği son 20 resmi müsabakadan galibiyetle ayrılamadı. Sarı-lacivertliler ilk golü yediği ligde 10, Avrupa Ligi'nde 6, Ziraat Türkiye Kupası'nda 3 ve Şampiyonlar Ligi Ön Eleme'de 1 maçta skoru lehine çeviremedi (11 yenilgi, 9 beraberlik).
    1. 19 Kasım 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:25
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