Camilo: Teklif yok
F.Bahçe'nin on numara adayları arasında adı geçen Fernando Camilo Farias, Botafogo'dan ayrılacağı yönündeki sorulara temkinli yaklaştı. Brezilyalı futbolcu, "2018 yılına kadar kontratım var ve burada oynamaktan mutluyum. Henüz bana gelen bir teklif yok. Sadece basından okudum. Ben Botafogo'ya odaklanmış durumdayım" dedi.
- 19 Kasım 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 23:41
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