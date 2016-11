Aziz Yıldırım, yeni üyelerle buluştu

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Yıldırım'ın İstanbul'da bir otelde Beylikdüzü, Esenyurt, Büyükçekmece ve Başakşehir ilçelerindeki temsilcilikler tarafından düzenlenen "Hedef 1 Milyon Üye" projesi kapsamında yeni üyelerle buluştuğu belirtildi.

Aziz Yıldırım'ın burada yaptığı konuşmada, başkanlığında 18 yılın geride kaldığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Fenerbahçe, benim yönetimdeki arkadaşlarımla sizlerin beraberce yapmış oldukları çalışmalar sonucunda, dünyada lider konumda olan kulüp haline geldi. Bu liderlik, her yıl şampiyonluk anlamında değildi. Şampiyon olursunuz ama büyük kulüp olamazsınız. Her branşta, her sene başarıyı yakalamak için ekipler kurduk. Bu süreçte önümüz kesildi, çünkü Fenerbahçe Kulübü yalnız bir futbol takımı değil aynı zamanda bir sivil toplum örgütüdür. Bunu da Fenerbahçe taraftarları, sizler, kongre üyelerimiz, divan kurulu üyelerimiz, 'Fenerbahçeliyim' diyen herkes bu süreçte bunu topluma gösterdi. Eğer bir arada olamasaydık, birlik, beraberlik ve sevgiyle bu ülke için bir şeyler yapabileceğimizi ifade etmeseydik bugün Fenerbahçe Kulübü yalnızca bir kulüp olarak kalırdı. Dünyanın en büyük spor kulübü ve aynı zamanda sivil toplum örgütüyüz."

Yıldırım, 2010-2011 sezonuna ilişkin şike davasına da değinip Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı konuşmadan bahsederek, "Ben Sayın Cumhurbaşkanı'na 'İyi ki bu olaylar sizin gibi dirayetli bir liderin zamanında oldu. Başka bir zamanda olsaydı, olaylar daha başka noktalara giderdi. Türkiye Cumhuriyeti karanlığa giderdi' dedim. Aynı şeyi de 3 Temmuz için söylüyorum. 3 Temmuz Fenerbahçe üzerinden oynanmasaydı Türkiye Cumhuriyeti karanlığa giderdi. Fenerbahçe, Türkiye Cumhuriyeti'nin karanlığa gitmesini önlemiştir. Bunun için herkes Fenerbahçelilere teşekkür etme mecburiyetindedir ve bu teşekkürü de isteseler de istemeseler de içlerinden de olsalar, edeceklerdir." ifadelerini kullandı.