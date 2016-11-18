Volkan davayı kazandı
Volkan Demirel, Trabzonspor ile 2014'teki maç sonrası kendisi için "Bu pislik bırakmadan Türk futboluna rahat yok" manşeti atan Taka Gazetesi'ne açtığı davayı kazandı. Davayı karara bağlayan mahkeme sanığı bin 740 TL adli para cezası ile cezalandırdı. Sanık 5 yıl içinde suç işlediği takdirde bu para cezasını ödemek zorunda kalacak.
- 18 Kasım 2016, Cuma
- Güncelleme: 02:37
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fenerbahçe'ye dev sponsor
Toplam 13
Yorum
asads sankı parayı sıze verıolar ne bu kavga :D
- Van der Wiel o ülkeye gidiyor
Toplam 1
Yorum
isminiz Hani Oscar Romero'nun parasi yatirildi diye mahşer vurmuştunuz. Kafam karıştı şimdi ;-)
- "Artık bu derbiyi kazanmalıyız"
Toplam 3
Yorum
bjk1903 rüyanızda görürsünüz carole.fenerde zaten alın sizin olsun bu maç dedi.2-1 yenileceksiniz
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