 Volkan davayı kazandı – Fotomaç – 18 Kasım 2016
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    18 Kasım 2016, Cuma
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    Volkan davayı kazandı

    Volkan davayı kazandı
    , Trabzonspor ile 2014'teki maç sonrası kendisi için "Bu pislik bırakmadan Türk futboluna rahat yok" manşeti atan Taka Gazetesi'ne açtığı davayı kazandı. Davayı karara bağlayan mahkeme sanığı bin 740 TL adli para cezası ile cezalandırdı. Sanık 5 yıl içinde suç işlediği takdirde bu para cezasını ödemek zorunda kalacak.
    1. 18 Kasım 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 02:37
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