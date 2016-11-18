‘Tokadı yiyecektim!’
Fenerbahçe’nin eski oyuncusu Jes Högh, çıkardığı kitabında başkan Aziz Yıldırım ile yaşadığı bir anı anlattı: Beşiktaş’a yenildik, beni sorumlu tuttu. Çığlık atıp bağırıyordu.Tokadı yemeye çok yakındım
Dört sezon Fenerbahçe'de oynadıktan sonra 1999'da Chelsea'ye transfer olan Jes Högh, çıkardığı kitabında sarı-lacivertli takımdan ayrılış sürecini anlattı. Başkan Aziz Yıldırım'ın, G.Saray'ın şampiyonluğu ile biten 1998- 99 sezonunda alınan Beşiktaş yenilgisinden kendisini sorumlu tuttuğunu yazan Högh, başkanın kendisini ofisine çağırdığı yazdı.
İşte o bölüm: "Kalemle maçta olanları anlatmaya çalıştım. Kalemi masasına koymak için eğildim. Ancak masa biraz uzakta kaldı. O yüzden fırlattım. Aziz Yıldırım bu andan sonra yüzü tamamen kırmızıya dönerek çılgına döndü. Çığlık atıp bağırıyordu. Beni tokatlamaya çok yakındı. Eğer böyle yapsaydı, eminim ki yüzüne bir yumruk atardım. Ofisten çıktığım anda 'Fenerbahçe'den ayrılmalıyım' diye düşündüm..."
İşte o bölüm: "Kalemle maçta olanları anlatmaya çalıştım. Kalemi masasına koymak için eğildim. Ancak masa biraz uzakta kaldı. O yüzden fırlattım. Aziz Yıldırım bu andan sonra yüzü tamamen kırmızıya dönerek çılgına döndü. Çığlık atıp bağırıyordu. Beni tokatlamaya çok yakındı. Eğer böyle yapsaydı, eminim ki yüzüne bir yumruk atardım. Ofisten çıktığım anda 'Fenerbahçe'den ayrılmalıyım' diye düşündüm..."
- 18 Kasım 2016, Cuma
- Güncelleme: 02:34
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fenerbahçe'ye dev sponsor
Toplam 13
Yorum
asads sankı parayı sıze verıolar ne bu kavga :D
- Van der Wiel o ülkeye gidiyor
Toplam 1
Yorum
isminiz Hani Oscar Romero'nun parasi yatirildi diye mahşer vurmuştunuz. Kafam karıştı şimdi ;-)
- "Artık bu derbiyi kazanmalıyız"
Toplam 3
Yorum
bjk1903 rüyanızda görürsünüz carole.fenerde zaten alın sizin olsun bu maç dedi.2-1 yenileceksiniz
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