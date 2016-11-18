 ‘Tokadı yiyecektim!’ – Fotomaç – 18 Kasım 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    18 Kasım 2016, Cuma
    OYUN ENGLISH

    ‘Tokadı yiyecektim!’

    ‘Tokadı yiyecektim!’

    Fenerbahçe’nin eski oyuncusu , çıkardığı kitabında başkan ile yaşadığı bir anı anlattı: Beşiktaş’a yenildik, beni sorumlu tuttu. Çığlık atıp bağırıyordu.Tokadı yemeye çok yakındım

    Dört sezon Fenerbahçe'de oynadıktan sonra 1999'da Chelsea'ye transfer olan , çıkardığı kitabında sarı-lacivertli takımdan ayrılış sürecini anlattı. Başkan 'ın, G.Saray'ın şampiyonluğu ile biten 1998- 99 sezonunda alınan Beşiktaş yenilgisinden kendisini sorumlu tuttuğunu yazan Högh, başkanın kendisini ofisine çağırdığı yazdı.



    İşte o bölüm: "Kalemle maçta olanları anlatmaya çalıştım. Kalemi masasına koymak için eğildim. Ancak masa biraz uzakta kaldı. O yüzden fırlattım. Aziz Yıldırım bu andan sonra yüzü tamamen kırmızıya dönerek çılgına döndü. Çığlık atıp bağırıyordu. Beni tokatlamaya çok yakındı. Eğer böyle yapsaydı, eminim ki yüzüne bir yumruk atardım. Ofisten çıktığım anda 'Fenerbahçe'den ayrılmalıyım' diye düşündüm..."

    1. 18 Kasım 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 02:34
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ‘Tokadı yiyecektim!’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.