Son gözdeler Camilo&Scarpa
Güney Amerika seferine çıkan F.Bahçe'nin scout'ları Kemalettin Şentürk ve Saffet Akbaş, on numara arayışlarını sürdürürken, her gün yeni bir maç izliyor.
Rio'ya kamp kuran ve bir süre önce izledikleri Flamengo'lu Adryan'la temas kuran ikilinin son gözdeleri ise Botafogo'nun 10 numarası Fernando Camilo Farias ile Fluminense'nin 22 yaşındaki yıldız adayı Gustavo Scarpa oldu. Fluminense Sportif Direktörü Jorge Macedo, "F.Bahçeli yetkililer Scarpa'yı izledi ama bize şu ana kadar gelen bir teklif yok" dedi.
- 18 Kasım 2016, Cuma
- Güncelleme: 02:40
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fenerbahçe'ye dev sponsor
Toplam 13
Yorum
asads sankı parayı sıze verıolar ne bu kavga :D
- Van der Wiel o ülkeye gidiyor
Toplam 1
Yorum
isminiz Hani Oscar Romero'nun parasi yatirildi diye mahşer vurmuştunuz. Kafam karıştı şimdi ;-)
- "Artık bu derbiyi kazanmalıyız"
Toplam 3
Yorum
bjk1903 rüyanızda görürsünüz carole.fenerde zaten alın sizin olsun bu maç dedi.2-1 yenileceksiniz
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