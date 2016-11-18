 Son gözdeler Camilo&Scarpa – Fotomaç – 18 Kasım 2016
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    18 Kasım 2016, Cuma
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    Son gözdeler Camilo&Scarpa

    Son gözdeler Camilo&Scarpa

    Güney Amerika seferine çıkan F.Bahçe'nin scout'ları ve , on numara arayışlarını sürdürürken, her gün yeni bir maç izliyor.

    Rio'ya kamp kuran ve bir süre önce izledikleri Flamengo'lu Adryan'la temas kuran ikilinin son gözdeleri ise Botafogo'nun 10 numarası ile Fluminense'nin 22 yaşındaki yıldız adayı Gustavo Scarpa oldu. Fluminense Sportif Direktörü Jorge Macedo, "F.Bahçeli yetkililer Scarpa'yı izledi ama bize şu ana kadar gelen bir teklif yok" dedi.
    1. 18 Kasım 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 02:40
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