Sakatlıkları bulunan Lens ve Wiel katılmadı
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de 20 Kasım Pazar günü Galatasaray ile oynayacağı derbi maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Dick Advocaat yönetimindeki antrenmanın, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi. Pas organizasyonlarıyla devam eden çalışmanın, dar alanda çift kale maçla sona erdiği ifade edildi.
Sakatlıkları devam eden Hollandalı futbolcular Jeremain Lens ile Gregory van der Wiel, takım çalışmasında yer almadı.
Sarı-lacivertli ekip, derbi maçın hazırlıklarını yarın tamamlayacak ve tesislerinde maç saatini beklemeye başlayacak.
- 18 Kasım 2016, Cuma
- Güncelleme: 16:50
- İşte verdiği cevap
Toplam 1
Yorum
AhmetGS abi doğru yanlış bilinmez ama çok profesyonelce konuşmuş
- Benfica biletleri kapış kapış
Toplam 1
Yorum
karakartal Çok ama çok kritik maç.Yenersek büyük ihtimal guptan çıkıyoruz.Yenemezsek iş son maça kalıyor.İşimizi şansa bırakmamak için kazanmak zorundayız.
- Eski Galatasaraylıdan ilginç derbi yorumu:
Toplam 1
Yorum
Yasama Engin Baytar'ı özledik. Yürekten oynayan bir oyuncumuzdu. Keşke bütün oyuncularımız onun gibi yürekten oynasa yenilgi yüzü görmezdik.
Sakatlıkları bulunan Lens ve Wiel katılmadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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