 Sakatlıkları bulunan Lens ve Wiel katılmadı – Fotomaç – 18 Kasım 2016
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    18 Kasım 2016, Cuma
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    Sakatlıkları bulunan Lens ve Wiel katılmadı

    Sakatlıkları bulunan Lens ve Wiel katılmadı

    Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de 20 Kasım Pazar günü Galatasaray ile oynayacağı derbi maçın hazırlıklarını sürdürdü.

    Kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Dick Advocaat yönetimindeki antrenmanın, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi. Pas organizasyonlarıyla devam eden çalışmanın, dar alanda çift kale maçla sona erdiği ifade edildi.

    Sakatlıkları devam eden Hollandalı futbolcular Jeremain Lens ile Gregory van der Wiel, takım çalışmasında yer almadı.

    Sarı-lacivertli ekip, derbi maçın hazırlıklarını yarın tamamlayacak ve tesislerinde maç saatini beklemeye başlayacak.

    1. 18 Kasım 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 16:50
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