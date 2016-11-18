Oğuz Tongsir’e ‘seçim’ dersi
Aziz Yıldırım, TSYD'nin ertelenen seçimli olağanüstü genel kurulunda rezalet çıkartan mevcut başkan Oğuz Tongsir'i de hedef alan ifadeler kullandı. Basın mensuplarının G.Saray Başkanı Dursun Özbek'in derbi açıklamalarını sorması üzerine Yıldırım gülerek, "Boş ver, basit sorular sormayın. Basit şeylere girmeyelim. Hepimiz büyüyelim, TSYD'de seçim yapmayı öğrenelim" diye skandal Tongsir'e gönderme yaptı.
- 18 Kasım 2016, Cuma
- Güncelleme: 21:54
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fenerbahçe'ye dev sponsor
Toplam 13
Yorum
asads sankı parayı sıze verıolar ne bu kavga :D
- Van der Wiel o ülkeye gidiyor
Toplam 1
Yorum
isminiz Hani Oscar Romero'nun parasi yatirildi diye mahşer vurmuştunuz. Kafam karıştı şimdi ;-)
- "Artık bu derbiyi kazanmalıyız"
Toplam 3
Yorum
bjk1903 rüyanızda görürsünüz carole.fenerde zaten alın sizin olsun bu maç dedi.2-1 yenileceksiniz
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