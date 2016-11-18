Oğuz Tongsir’e ‘seçim’ dersi

Aziz Yıldırım, TSYD'nin ertelenen seçimli olağanüstü genel kurulunda rezalet çıkartan mevcut başkan Oğuz Tongsir'i de hedef alan ifadeler kullandı. Basın mensuplarının G.Saray Başkanı Dursun Özbek'in derbi açıklamalarını sorması üzerine Yıldırım gülerek, "Boş ver, basit sorular sormayın. Basit şeylere girmeyelim. Hepimiz büyüyelim, TSYD'de seçim yapmayı öğrenelim" diye skandal Tongsir'e gönderme yaptı.