Obradovic: Avrupa'da zirveyi hedefliyoruz

Yapılan anlaşmaya göre, sarı-lacivertli basketbol takımı, 3 sezon boyunca sırtında QNB Finansbank logolu formalarla mücadele edecek.

Sponsorlukla ilgili Ülker Stadı 1907 Tribünü'nde gerçekleştirilen imza törenine, Fenerbahçe Kulübünün asbaşkanları Önder Fırat, Ozan Balaban, QNB Finansbank Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sinan Şahinbaş, Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Zeljko Obradovic, genel menajer Maurizio Gherardini, takım kaptanı Melih Mahmutoğlu ve sarı-lacivertli basketbolcular Jan Vesely ile Bogdan Bogdanovic katıldı.

Toplantıyı Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım da salonda takip etti. Yıldırım'ın neşeli halleri dikkati çekti.

Sponsorluk anlaşmasıyla ilgili açıklamada bulunan kulüp asbaşkanı Fırat, "Yarıştığımız bütün branşlarda başarılı bir sezon geçiriyoruz. Bu başarıların kalıcı ve sürdürülebilir olması için iyi bir ekonomik altyapıya ihtiyacımız var. Kendi sektörünün lider firmalarıyla iş birliğimiz ve sponsorluk anlaşmalarımız hızla devam ediyor. Bu iş birliğimiz ve anlaşmamız burada kalmayacak. Önümüzdeki yıl futbol takımımızın göğüs sponsorluğu için görüşmelerimiz QNB ile ciddi bir şekilde devam edecek." diye konuştu.

Asbaşkan Balaban ise Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın başarılarını hatırlatarak, "Ülke basketbolunun lokomotifi olan Fenerbahçe'miz, dün basketbolun en önemli markalarından olan Zeljko Obradovic yönetiminde büyük hedeflere yelken açtı. 10 yıldır kesintisiz olarak mücadele ettiği THY Avrupa Ligi'nde, son 10 yılda 6 şampiyonluk kazandığı Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde ve mücadele ettiği tüm kulvarlarda büyük başarılar kazanmak için yoluna devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Şahinbaş: "Büyük mutluluk duyuyoruz"

QNB Finansbank Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şahinbaş, QNB'nin spor dostu bir marka olduğuna değinerek, Fenerbahçe Kulübü ile iş birliği yaptıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Sarı-lacivertli takıma 3 sezon boyunca sponsor olduklarını vurgulayan Şahinbaş, şunları söyledi:

"Türk sporunun gelişmesinde büyük emek harcamış, yurt içi ve yurt dışında birçok başarıya ulaşmış Fenerbahçe ile sponsorluk sözleşmesi imzalamaktan dolayı gurur duyuyoruz. QNB, dünya spor endüstrisinde öne çıkmış bir kurum. Spor dostu bir marka. Bu anlamda sporu desteklemek QNB'nin temel prensiplerinden biri. Bizler de bu grubun bir parçası olarak Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı ile 3 senelik sponsorluk anlaşması yaptık. Fenerbahçe gibi değerli bir kulüple yan yana olmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz."

Başkan Yıldırım'ın "Fenerbahçe başarılarını daha yukarı taşırsa, destek artar mı?" şeklindeki sorusunu yanıtlayan Şahinbaş, "Geçen sene Dörtlü Final'de izlemiş ve destek vermiş biri olarak Fenerbahçe'yi yakından izliyoruz. Son senelerdeki başarıları Türkiye'ye mal oldu. Tüm Türkiye, Fenerbahçe'nin çok daha iyi başarılara imza atacağına inanıyor. Bu sene İstanbul'da düzenlenecek THY Avrupa Ligi Dörtlü Final'i bu başarının ilk imzası olacak. Bu başarılar sürdükçe, QNB Finansbank da kendisini tanıtmak için elinden geleni yapacaktır. Bu, başarıya endeksli olarak bir sözümüz olsun." ifadelerini kullandı.

Obradovic ve oyuncuların görüşleri

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Obradovic, Avrupa'da zirveyi hedeflediklerini belirtti.

Deneyimli çalıştırıcı, sponsorluk anlaşmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Başkanımız ve yönetimimiz, iyi günlerimizde ve kötü anlarımızda her zaman yanımızda ve bize destek oluyorlar. QNB gibi firmaların da emeğimizin farkına varıp bize destek olmaları çok güzel bir şey. Avrupa'da zirvede olmayı hedefliyoruz." açıklamasında bulundu.

Sarı-lacivertli takımın genel menajeri Gherardini, Fenerbahçe'nin basketbolda global bir marka olduğunu ifade ederek, "Türkiye'de ve dünyada basketbol çok hızlı büyüyor. Avrupa'da zirvedeyiz ve bu zirveyi korumak istiyoruz. Partnerimiz de büyümeyi ve gelişmeyi hedefleyen bir firma. Biz de onlarla aynı paralelde yürümek için elimizden geleni yapacağız." şeklinde görüş belirtti.

Takım kaptanı Melih, mücadele ettikleri her kulvarda en iyiyi hedeflediklerini anlatarak, "Mücadele eden ve çok çalışan bir takımız. Her kulvarda yukarıda olmayı hedefliyoruz. Böyle güzel bir sponsorluğa imza attığımız için çok mutluyuz. İki taraf için de hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

Sırp basketbolcu Bogdanovic, QNB'ye kendilerine destek olduğu için teşekkür ederek, iş birliğinin uzun süreli olması temennisinde bulundu.

Çek pivot Vesely ise sporda sponsorlukların önemine vurgu yaparak, "QNB'yi en güzel şekilde temsil etmek için elimizden geleni yapacağız." ifadesini kullandı.