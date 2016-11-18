Kadıköy düşmüyor
F.Bahçe, Kadıköy'deki lig derbilerinde ezeli rakipleri önünde büyük bir üstünlük kurdu. G.Saray derbisi öncesi müthiş bir istatistiğe imza atan sarı-lacivertliler Aslan'a 17, Beşiktaş'a 12 maçtır galibiyet sevinci yaşatmıyor. Sarı-kırmızılılar'a karşı 13 galibiyet, 4 beraberlik, Beşiktaş'a ise 8 galibiyet, 4 beraberlik aldı.
- 18 Kasım 2016, Cuma
- Güncelleme: 22:03
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fenerbahçe'ye dev sponsor
Toplam 13
Yorum
asads sankı parayı sıze verıolar ne bu kavga :D
- Van der Wiel o ülkeye gidiyor
Toplam 1
Yorum
isminiz Hani Oscar Romero'nun parasi yatirildi diye mahşer vurmuştunuz. Kafam karıştı şimdi ;-)
- "Artık bu derbiyi kazanmalıyız"
Toplam 3
Yorum
bjk1903 rüyanızda görürsünüz carole.fenerde zaten alın sizin olsun bu maç dedi.2-1 yenileceksiniz
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