 Kadıköy düşmüyor – Fotomaç – 18 Kasım 2016
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    18 Kasım 2016, Cuma
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    Kadıköy düşmüyor

    Kadıköy düşmüyor
    F.Bahçe, Kadıköy'deki lig derbilerinde ezeli rakipleri önünde büyük bir üstünlük kurdu. G.Saray derbisi öncesi müthiş bir istatistiğe imza atan sarı-lacivertliler Aslan'a 17, Beşiktaş'a 12 maçtır galibiyet sevinci yaşatmıyor. Sarı-kırmızılılar'a karşı 13 galibiyet, 4 beraberlik, Beşiktaş'a ise 8 galibiyet, 4 beraberlik aldı.
    1. 18 Kasım 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 22:03
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