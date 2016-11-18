Kadıköy düşmüyor

F.Bahçe, Kadıköy'deki lig derbilerinde ezeli rakipleri önünde büyük bir üstünlük kurdu. G.Saray derbisi öncesi müthiş bir istatistiğe imza atan sarı-lacivertliler Aslan'a 17, Beşiktaş'a 12 maçtır galibiyet sevinci yaşatmıyor. Sarı-kırmızılılar'a karşı 13 galibiyet, 4 beraberlik, Beşiktaş'a ise 8 galibiyet, 4 beraberlik aldı.