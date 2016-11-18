 İnancımız üst düzeyde – Fotomaç – 18 Kasım 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    18 Kasım 2016, Cuma
    OYUN ENGLISH

    İnancımız üst düzeyde

    İnancımız üst düzeyde

    Martin , Galatasaray’ı yenecek güçlerinin fazlasıyla olduğunu söyledi

    F.BAHÇE'nin Slovak defansçısı Martin , G.Saray derbisini sabırsızlıkla beklediğini söyledi. FB TV'ye röportaj veren Tecrübeli futbolcu, "Bizim için zor ve heyecan verici bir maç olacak. Takım halinde galibiyete inanıyoruz, biz onları burada mağlup edebiliriz. Bizim için çok önemli bir maç gerçekten" dedi.

    KİM ATARSA ATSIN
    Büyük maçlarda gol atma alışkanlığı olduğunu, derbide de gol atmayı çok istediğini sözlerine ekleyen belirten Skrtel, "Sahada olduğum sürece takımım için en iyisini yapmaya çalışan bir oyuncuyum. Önceliğim gol değil, iyi savunma yapmak. Kazanalım da golü kimin attığı önemli değil" açıklamasını yaptı.
    1. 18 Kasım 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 23:24
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    İnancımız üst düzeyde haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.