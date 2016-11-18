İnancımız üst düzeyde
Martin Skrtel, Galatasaray’ı yenecek güçlerinin fazlasıyla olduğunu söyledi
F.BAHÇE'nin Slovak defansçısı Martin Skrtel, G.Saray derbisini sabırsızlıkla beklediğini söyledi. FB TV'ye röportaj veren Tecrübeli futbolcu, "Bizim için zor ve heyecan verici bir maç olacak. Takım halinde galibiyete inanıyoruz, biz onları burada mağlup edebiliriz. Bizim için çok önemli bir maç gerçekten" dedi.
KİM ATARSA ATSIN
Büyük maçlarda gol atma alışkanlığı olduğunu, derbide de gol atmayı çok istediğini sözlerine ekleyen belirten Skrtel, "Sahada olduğum sürece takımım için en iyisini yapmaya çalışan bir oyuncuyum. Önceliğim gol değil, iyi savunma yapmak. Kazanalım da golü kimin attığı önemli değil" açıklamasını yaptı.
KİM ATARSA ATSIN
Büyük maçlarda gol atma alışkanlığı olduğunu, derbide de gol atmayı çok istediğini sözlerine ekleyen belirten Skrtel, "Sahada olduğum sürece takımım için en iyisini yapmaya çalışan bir oyuncuyum. Önceliğim gol değil, iyi savunma yapmak. Kazanalım da golü kimin attığı önemli değil" açıklamasını yaptı.
- 18 Kasım 2016, Cuma
- Güncelleme: 23:24
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fenerbahçe'ye dev sponsor
Toplam 13
Yorum
asads sankı parayı sıze verıolar ne bu kavga :D
- Van der Wiel o ülkeye gidiyor
Toplam 1
Yorum
isminiz Hani Oscar Romero'nun parasi yatirildi diye mahşer vurmuştunuz. Kafam karıştı şimdi ;-)
- "Artık bu derbiyi kazanmalıyız"
Toplam 3
Yorum
bjk1903 rüyanızda görürsünüz carole.fenerde zaten alın sizin olsun bu maç dedi.2-1 yenileceksiniz
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