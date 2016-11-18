 Görev Emenike'nin – Fotomaç – 18 Kasım 2016
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    18 Kasım 2016, Cuma
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    Görev 'nin

    Görev Emenike'nin

    G.Saray maçının taktiğini ve dizilişini aşağı yukarı kafasında belirleyen sarı-lacivertli teknik direktör, son idmanda sağ uçta ’yi oynattı. Derbide Van Persie ve Aatif’in yeri garanti; Ozan Tufan’ın durumu ise bugün belli olacak

    F.Bahçe'de sakat Lens ile cezalı Mehmet Topal'ın yerine derbide kimlerin oynayacağı netleşmeye başladı. En çok merak edilen Lens'in yokluğunda hücum hattının sağında kimin oynayacağıydı. Sow'la Emenike arasında kararsız kalan teknik direktör Dick Advocaat, tercihini 'den yana kullanmaya hazırlanıyor.

    OZAN TESTTEN GEÇECEK
    Advocaat , dünkü taktik çift kalede sağ uçta Emenike'yi denedi. Hollandalı çalıştırıcı eğer bu kararında ısrarcı olursa, Galatasaray'a karşı Sow yedek kulübesinde şans bekleyecek. Forvetin ucunda Robin van Persie, hücumun solunda ise Volkan Şen'in yerleri garanti. Aatif da hücum hattının arkasındaki yerini sağlama almış görünüyor. Topal 'ın yokluğunda Josef'in yanındaki görev alanı için üç alternatif var: Neustadter, Alper Potuk ve Ozan Tufan... Sakatlıktan yeni çıkan ve takımla birlikte idmanlara katılan Ozan, bugünkü 'yüksek tempo' testini geçerse, dev kapışmada ilk 11'de sahada olacak. Dick Advocaat, aksi halde Neustadter ya da Alper'i oynatacak.

    Emre BOL
    1. 18 Kasım 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 23:23
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