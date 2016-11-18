Görev Emenike'nin
G.Saray maçının taktiğini ve dizilişini aşağı yukarı kafasında belirleyen sarı-lacivertli teknik direktör, son idmanda sağ uçta Emenike’yi oynattı. Derbide Van Persie ve Aatif’in yeri garanti; Ozan Tufan’ın durumu ise bugün belli olacak
F.Bahçe'de sakat Lens ile cezalı Mehmet Topal'ın yerine derbide kimlerin oynayacağı netleşmeye başladı. En çok merak edilen Lens'in yokluğunda hücum hattının sağında kimin oynayacağıydı. Sow'la Emenike arasında kararsız kalan teknik direktör Dick Advocaat, tercihini Emenike'den yana kullanmaya hazırlanıyor.
OZAN TESTTEN GEÇECEK
Advocaat , dünkü taktik çift kalede sağ uçta Emenike'yi denedi. Hollandalı çalıştırıcı eğer bu kararında ısrarcı olursa, Galatasaray'a karşı Sow yedek kulübesinde şans bekleyecek. Forvetin ucunda Robin van Persie, hücumun solunda ise Volkan Şen'in yerleri garanti. Aatif da hücum hattının arkasındaki yerini sağlama almış görünüyor. Topal 'ın yokluğunda Josef'in yanındaki görev alanı için üç alternatif var: Neustadter, Alper Potuk ve Ozan Tufan... Sakatlıktan yeni çıkan ve takımla birlikte idmanlara katılan Ozan, bugünkü 'yüksek tempo' testini geçerse, dev kapışmada ilk 11'de sahada olacak. Dick Advocaat, aksi halde Neustadter ya da Alper'i oynatacak.
Emre BOL
OZAN TESTTEN GEÇECEK
Advocaat , dünkü taktik çift kalede sağ uçta Emenike'yi denedi. Hollandalı çalıştırıcı eğer bu kararında ısrarcı olursa, Galatasaray'a karşı Sow yedek kulübesinde şans bekleyecek. Forvetin ucunda Robin van Persie, hücumun solunda ise Volkan Şen'in yerleri garanti. Aatif da hücum hattının arkasındaki yerini sağlama almış görünüyor. Topal 'ın yokluğunda Josef'in yanındaki görev alanı için üç alternatif var: Neustadter, Alper Potuk ve Ozan Tufan... Sakatlıktan yeni çıkan ve takımla birlikte idmanlara katılan Ozan, bugünkü 'yüksek tempo' testini geçerse, dev kapışmada ilk 11'de sahada olacak. Dick Advocaat, aksi halde Neustadter ya da Alper'i oynatacak.
Emre BOL
- 18 Kasım 2016, Cuma
- Güncelleme: 23:23
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fenerbahçe'ye dev sponsor
Toplam 13
Yorum
asads sankı parayı sıze verıolar ne bu kavga :D
- Van der Wiel o ülkeye gidiyor
Toplam 1
Yorum
isminiz Hani Oscar Romero'nun parasi yatirildi diye mahşer vurmuştunuz. Kafam karıştı şimdi ;-)
- "Artık bu derbiyi kazanmalıyız"
Toplam 3
Yorum
bjk1903 rüyanızda görürsünüz carole.fenerde zaten alın sizin olsun bu maç dedi.2-1 yenileceksiniz
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