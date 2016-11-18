Fenerbahçe kazanacak
Başkan Aziz Yıldırım, derbi için iddialı konuştu: “17 senelik bir gelenek var. Ve bu gelenek devam edecek. İnşallah 18, 19, 20 sene devam eder. Derbi centilmence geçsin. Galip gelen biz olacağız”
F.BAHÇE başkanı Aziz Yıldırım, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tesis yapmayı planladıkları arazide incelemelerde bulunup, sarı-lacivertliler için tarihi bir yatırımın startını verdiklerini belirtti. Yıldırım, pazar günkü G.Saray derbisine de yönelik çarpıcı açıklamalar yaptı.
5-10 YILA HERKES GEBZE'YE
3 TEMMUZ Akademisi adı altında kurulacak tesisler için bilgilendirme yapan Yıldırım, "Tüm F.Bahçe branşlarını bir araya taşımak, bir arada tutarak kampus halinde, 3 Temmuz Akademisi olarak spora katkı sağlamalarını ve tesis ihtiyaçlarını karşılamak için Gebze'nin 8 km arkasındaki araziyi aldık. Burada ilk etapta 10 tane çim saha gözüküyor, altyapılar geliyor, futbol takımı olduğu gibi geliyor. Ama bu 1 senede de değil 5 ve 10 yıllık plan içerisinde yapılacak" dedi.
'PSİKOLOJİK OLARAK HAZIRLAR'
Ezeli rakiplerine 17 senedir Kadıköy'de yenilmediklerini hatırlatan Yıldırım, bu geleneği sürdüreceklerinin altını çizip iddiasını ortaya koydu. F.Bahçe başkanı, "17 senelik bir gelenek var. Ve bu gelenek devam edecek. İnşallah 18, 19, 20 sene devam eder. Derbi centilmence geçsin. Galip gelen biz olacağız. 'İyi oynayan kazansın' falan yok! F.Bahçe kazanacak. Hoca ve oyuncularla dün (önceki gün) akşam beraberdik. Herkes hem psikolojik olarak hazır hem de maçın bilincinde. Kaybettiğimiz puanları, telafi edeceğiz" diye konuştu.
HERKES 'AAAA!' DİYE KALACAK
Şike davasında Ahmet Zeki Üçok'un açıklamaları hakkında Aziz Yıldırım, gelecek dönemde herkesin şok olacağı gelişmeler yaşanacağını vurguladı. Yıldırım, "Bir tek şunu söyleyeceğim: 5. Daire Başkanı ne diyor? İşte şu zat. İsmini ben söylemeyeyim. 'O zat seçildi ve davayı aleyhimize onayladı' diyor. O zat nerede şimdi? Yine görevinin başında. Başka bir şey söylemeye gerek yok. Bazı olaylar var, kamuoyunun bilmediği ama yetkililerin bildiği. Bu şike davasından daha büyük sporda olaylar olabilecek bazı gelişmeler var. Onlar açıklandığı zaman zaten herkes 'aaaa!' diye kalacak yani. Onun için biraz daha bekleyin, sabredin her şey ortaya çıkacak yani" diye konuştu.
BİZ DEDİK 'GELSİN' DİYE
Kadıköy'e gelecek G.Saray taraftarı için Aziz Yıldırım, çarpıcı bir detay verdi. Yıldırım, "Biz söyledik, ilk defa Kulüpler Birliği'ne adam gönderdim. Valilik ilk başta tereddütlüydü. Biz dedik 'seyirci gelsin' diye. 'Taraftarımız da gitsin' dedik. Kulüpler Birliği TFF'yle konuştu. Yine tereddüt vardı, 'biz isteriz' dedik ve yapıldı" bilgisini verdi.
EN KÖTÜ DÖNEMDE BİLE 6-0 YENDİK
Aziz Yıldırım, G.Saray'ı en kötü zamanlarında bile farklı yendiklerini belirtip, ezeli rakiplerine göndermede bulundu. 6 Kasım 2002'de Kadıköy'de 6-0 kazandıkları tarihi derbiyi anımsatarak, "En kötü dönemimizde çıktık 6-0 kazandık. 6 defa gittik, 6 gol attık, yendik. Önemli olan seyirciyle sporcuların bütünleşmesi. Bu bütünleşme sağlanırsa, hangi şartta olursa olsun yeneriz" çıkışını yaptı.
TEK BİLET KALMADI
Başkan Yıldırım, derbide tribünlerin ful çekeceği müjdesini verdi. F.Bahçe başkanı, "Tek bilet bile kalmadı. Bütün biletler satıldı. Tahriklere kapılmasınlar. Rakip takım seyircileri de geliyor. Beraber centilmence geçsin. Yenen taraf biz olacağız. Çünkü bu gelenek ve gelenek bozulmaz" dedi.
'KÖFTE' ESPRİSİ
Yıldırım, arazi gezisini tamamladıktan sonra, "Şimdi gidiyoruz köfte yemeye, bedava dediler. Ferit ısmarlıyor" diye yaptığı espriyle çevresini de kahkaya boğdu.
5-10 YILA HERKES GEBZE'YE
3 TEMMUZ Akademisi adı altında kurulacak tesisler için bilgilendirme yapan Yıldırım, "Tüm F.Bahçe branşlarını bir araya taşımak, bir arada tutarak kampus halinde, 3 Temmuz Akademisi olarak spora katkı sağlamalarını ve tesis ihtiyaçlarını karşılamak için Gebze'nin 8 km arkasındaki araziyi aldık. Burada ilk etapta 10 tane çim saha gözüküyor, altyapılar geliyor, futbol takımı olduğu gibi geliyor. Ama bu 1 senede de değil 5 ve 10 yıllık plan içerisinde yapılacak" dedi.
'PSİKOLOJİK OLARAK HAZIRLAR'
Ezeli rakiplerine 17 senedir Kadıköy'de yenilmediklerini hatırlatan Yıldırım, bu geleneği sürdüreceklerinin altını çizip iddiasını ortaya koydu. F.Bahçe başkanı, "17 senelik bir gelenek var. Ve bu gelenek devam edecek. İnşallah 18, 19, 20 sene devam eder. Derbi centilmence geçsin. Galip gelen biz olacağız. 'İyi oynayan kazansın' falan yok! F.Bahçe kazanacak. Hoca ve oyuncularla dün (önceki gün) akşam beraberdik. Herkes hem psikolojik olarak hazır hem de maçın bilincinde. Kaybettiğimiz puanları, telafi edeceğiz" diye konuştu.
HERKES 'AAAA!' DİYE KALACAK
Şike davasında Ahmet Zeki Üçok'un açıklamaları hakkında Aziz Yıldırım, gelecek dönemde herkesin şok olacağı gelişmeler yaşanacağını vurguladı. Yıldırım, "Bir tek şunu söyleyeceğim: 5. Daire Başkanı ne diyor? İşte şu zat. İsmini ben söylemeyeyim. 'O zat seçildi ve davayı aleyhimize onayladı' diyor. O zat nerede şimdi? Yine görevinin başında. Başka bir şey söylemeye gerek yok. Bazı olaylar var, kamuoyunun bilmediği ama yetkililerin bildiği. Bu şike davasından daha büyük sporda olaylar olabilecek bazı gelişmeler var. Onlar açıklandığı zaman zaten herkes 'aaaa!' diye kalacak yani. Onun için biraz daha bekleyin, sabredin her şey ortaya çıkacak yani" diye konuştu.
BİZ DEDİK 'GELSİN' DİYE
Kadıköy'e gelecek G.Saray taraftarı için Aziz Yıldırım, çarpıcı bir detay verdi. Yıldırım, "Biz söyledik, ilk defa Kulüpler Birliği'ne adam gönderdim. Valilik ilk başta tereddütlüydü. Biz dedik 'seyirci gelsin' diye. 'Taraftarımız da gitsin' dedik. Kulüpler Birliği TFF'yle konuştu. Yine tereddüt vardı, 'biz isteriz' dedik ve yapıldı" bilgisini verdi.
EN KÖTÜ DÖNEMDE BİLE 6-0 YENDİK
Aziz Yıldırım, G.Saray'ı en kötü zamanlarında bile farklı yendiklerini belirtip, ezeli rakiplerine göndermede bulundu. 6 Kasım 2002'de Kadıköy'de 6-0 kazandıkları tarihi derbiyi anımsatarak, "En kötü dönemimizde çıktık 6-0 kazandık. 6 defa gittik, 6 gol attık, yendik. Önemli olan seyirciyle sporcuların bütünleşmesi. Bu bütünleşme sağlanırsa, hangi şartta olursa olsun yeneriz" çıkışını yaptı.
TEK BİLET KALMADI
Başkan Yıldırım, derbide tribünlerin ful çekeceği müjdesini verdi. F.Bahçe başkanı, "Tek bilet bile kalmadı. Bütün biletler satıldı. Tahriklere kapılmasınlar. Rakip takım seyircileri de geliyor. Beraber centilmence geçsin. Yenen taraf biz olacağız. Çünkü bu gelenek ve gelenek bozulmaz" dedi.
'KÖFTE' ESPRİSİ
Yıldırım, arazi gezisini tamamladıktan sonra, "Şimdi gidiyoruz köfte yemeye, bedava dediler. Ferit ısmarlıyor" diye yaptığı espriyle çevresini de kahkaya boğdu.
- 18 Kasım 2016, Cuma
- Güncelleme: 02:19
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fenerbahçe'ye dev sponsor
Toplam 13
Yorum
asads sankı parayı sıze verıolar ne bu kavga :D
- Van der Wiel o ülkeye gidiyor
Toplam 1
Yorum
isminiz Hani Oscar Romero'nun parasi yatirildi diye mahşer vurmuştunuz. Kafam karıştı şimdi ;-)
- "Artık bu derbiyi kazanmalıyız"
Toplam 3
Yorum
bjk1903 rüyanızda görürsünüz carole.fenerde zaten alın sizin olsun bu maç dedi.2-1 yenileceksiniz
Fenerbahçe kazanacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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