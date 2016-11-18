Fener, Çakır’la önde

Derbinin hakemi, 9 kez F.Bahçe-G.Saray maçı yönetti; Kanarya 5, Aslan 3 kez kazandı. Çakır, Fener’e 5, Cimbom’a 5 kırmızı gösterdi

Pazar günkü Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde Cüneyt Çakır görev yapacak. Kariyerindeki 21. derbi müsabakasında düdük çalacak olan FİFA kokartlı hakem, 10. kez bir Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde sahaya çıkacak. Çakır'ın yönettiği söz konusu maçlarda Kanarya 5, Aslan ise 3 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, 1 maç da berabere bitti. Fenerbahçe bu maçlarda 14 gol atarken, Galatasaraylı futbolcular ise 9 kez gol sevinci yaşadı.



EV SAHİBİ LEHİNE 8 PENALTI

Çakır, yönettiği Fenerbahçe-Galatasaray maçlarında sarı-lacivertlilere 6, sarı-kırmızılılara ise 5 kez kırmızı kart çıkarttı. Geçen sezonun en çok penaltı düdüğü çalan hakemi olan Çakır (10), bunların 8'ini ev sahibi, 2'sini konuk takım lehine verdi.