Fener, Çakır’la önde
Derbinin hakemi, 9 kez F.Bahçe-G.Saray maçı yönetti; Kanarya 5, Aslan 3 kez kazandı. Çakır, Fener’e 5, Cimbom’a 5 kırmızı gösterdi
Pazar günkü Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde Cüneyt Çakır görev yapacak. Kariyerindeki 21. derbi müsabakasında düdük çalacak olan FİFA kokartlı hakem, 10. kez bir Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde sahaya çıkacak. Çakır'ın yönettiği söz konusu maçlarda Kanarya 5, Aslan ise 3 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, 1 maç da berabere bitti. Fenerbahçe bu maçlarda 14 gol atarken, Galatasaraylı futbolcular ise 9 kez gol sevinci yaşadı.
EV SAHİBİ LEHİNE 8 PENALTI
Çakır, yönettiği Fenerbahçe-Galatasaray maçlarında sarı-lacivertlilere 6, sarı-kırmızılılara ise 5 kez kırmızı kart çıkarttı. Geçen sezonun en çok penaltı düdüğü çalan hakemi olan Çakır (10), bunların 8'ini ev sahibi, 2'sini konuk takım lehine verdi.
EV SAHİBİ LEHİNE 8 PENALTI
Çakır, yönettiği Fenerbahçe-Galatasaray maçlarında sarı-lacivertlilere 6, sarı-kırmızılılara ise 5 kez kırmızı kart çıkarttı. Geçen sezonun en çok penaltı düdüğü çalan hakemi olan Çakır (10), bunların 8'ini ev sahibi, 2'sini konuk takım lehine verdi.
- 18 Kasım 2016, Cuma
- Güncelleme: 02:35
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fenerbahçe'ye dev sponsor
Toplam 13
Yorum
asads sankı parayı sıze verıolar ne bu kavga :D
- Van der Wiel o ülkeye gidiyor
Toplam 1
Yorum
isminiz Hani Oscar Romero'nun parasi yatirildi diye mahşer vurmuştunuz. Kafam karıştı şimdi ;-)
- "Artık bu derbiyi kazanmalıyız"
Toplam 3
Yorum
bjk1903 rüyanızda görürsünüz carole.fenerde zaten alın sizin olsun bu maç dedi.2-1 yenileceksiniz
Fener, Çakır’la önde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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