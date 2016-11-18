 Fener, Çakır’la önde – Fotomaç – 18 Kasım 2016
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    18 Kasım 2016, Cuma
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    Fener, Çakır’la önde

    Fener, Çakır’la önde

    Derbinin hakemi, 9 kez F.Bahçe-G.Saray maçı yönetti; Kanarya 5, Aslan 3 kez kazandı. Çakır, Fener’e 5, Cimbom’a 5 kırmızı gösterdi

    Pazar günkü Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde Cüneyt Çakır görev yapacak. Kariyerindeki 21. derbi müsabakasında düdük çalacak olan FİFA kokartlı hakem, 10. kez bir Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde sahaya çıkacak. Çakır'ın yönettiği söz konusu maçlarda Kanarya 5, Aslan ise 3 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, 1 maç da berabere bitti. Fenerbahçe bu maçlarda 14 gol atarken, Galatasaraylı futbolcular ise 9 kez gol sevinci yaşadı.

    EV SAHİBİ LEHİNE 8 PENALTI
    Çakır, yönettiği Fenerbahçe-Galatasaray maçlarında sarı-lacivertlilere 6, sarı-kırmızılılara ise 5 kez kırmızı kart çıkarttı. Geçen sezonun en çok penaltı düdüğü çalan hakemi olan Çakır (10), bunların 8'ini ev sahibi, 2'sini konuk takım lehine verdi.
    1. 18 Kasım 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 02:35
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