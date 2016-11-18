F.Bahçe'den 6-0 göndermesi
Sarı-lacivertliler, Galatasaray'ı 6-0 yendikleri tarihi derbinin istatistiklerini, "İstatistik! (06.11.2002) #RakibimizGS" mesajıyla paylaştı.
Sarı-lacivertli taraftarlar, Fenerbahçe'nin bu paylaşımını dakikalar içinde yüzlerce kez paylaştı.
Fenerbahçe ile Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında 20 Kasım Pazar günü 20:00'da karşı karşıya gelecek.
- 18 Kasım 2016, Cuma
- Güncelleme: 18:32
- Kazım: F.Bahçe tanınmıyor!
Toplam 9
Yorum
Agresif Doğru demiş.Feneri dünyada tanıyan yok.Az da olsa tanıyan çıkarsa onlarda parmaklarıyla para sayma hareketi yapıyor.Başka bir şey yok...
- Obradovic: Avrupa'da zirveyi hedefliyoruz
Toplam 1
Yorum
Gerçekçi Fenerli Fenerin gruptan çıkması bu oyunla zor, çıkarsa şampiyon olur!!!????
- F.Bahçe'den 6-0 göndermesi
Toplam 6
Yorum
feysel aynı skor mu gelecek inş
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