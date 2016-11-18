 F.Bahçe'den 6-0 göndermesi – Fotomaç – 18 Kasım 2016
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    18 Kasım 2016, Cuma
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    F.Bahçe'den 6-0 göndermesi

    F.Bahçe'den 6-0 göndermesi

    Sarı-lacivertliler, Galatasaray'ı 6-0 yendikleri tarihi derbinin istatistiklerini, "İstatistik! (06.11.2002) #RakibimizGS" mesajıyla paylaştı.

    Sarı-lacivertli taraftarlar, Fenerbahçe'nin bu paylaşımını dakikalar içinde yüzlerce kez paylaştı.

    Fenerbahçe ile Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında 20 Kasım Pazar günü 20:00'da karşı karşıya gelecek.

    1. 18 Kasım 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 18:32
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