Cumhurbaşkanı’na teşekkür
F.Bahçe Kulübü, Fenerbahçe Üniversitesi’nin kuruluşuna verdiği desteklerden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Yıldırım’a “teşekkür” mesajı yayımladı...
Fenerbahçe Kulübü, Fenerbahçe Üniversitesi'nin kurulmasının TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesinin ardından teşekkür mesajı yayınladı.
Kulübün internet sitesinde yer alan mesajda şu ifadeler kullanıldı: "Kulübümüzün uzun yıllardır projelendirdiği ve üzerinde çalıştığı, ülkemiz adına büyük bir önem taşıyan Fenerbahçe Üniversitesi'nin kurulması, 16 Kasım 2016 Çarşamba günü Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilmiştir. Gelecek kuşaklara bırakacağımız önemli bir miras olan Fenerbahçe Üniversitesi'nin kuruluş sürecinde desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Başbakan ve Ak Parti Genel Başkanı Sayın Binali Yıldırım ve ilgili bakanlıklar başta olmak üzere tüm Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurul üyelerine ve Yüksek Öğretim Kurulu'na teşekkür eder, üniversitemizin Türkiye Cumhuriyeti'ne hayırlı nesiller yetiştirerek vatana ve millete faydalı olmalarını dileriz."
Kulübün internet sitesinde yer alan mesajda şu ifadeler kullanıldı: "Kulübümüzün uzun yıllardır projelendirdiği ve üzerinde çalıştığı, ülkemiz adına büyük bir önem taşıyan Fenerbahçe Üniversitesi'nin kurulması, 16 Kasım 2016 Çarşamba günü Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilmiştir. Gelecek kuşaklara bırakacağımız önemli bir miras olan Fenerbahçe Üniversitesi'nin kuruluş sürecinde desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Başbakan ve Ak Parti Genel Başkanı Sayın Binali Yıldırım ve ilgili bakanlıklar başta olmak üzere tüm Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurul üyelerine ve Yüksek Öğretim Kurulu'na teşekkür eder, üniversitemizin Türkiye Cumhuriyeti'ne hayırlı nesiller yetiştirerek vatana ve millete faydalı olmalarını dileriz."
- 18 Kasım 2016, Cuma
- Güncelleme: 03:00
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fenerbahçe'ye dev sponsor
Toplam 13
Yorum
asads sankı parayı sıze verıolar ne bu kavga :D
- Van der Wiel o ülkeye gidiyor
Toplam 1
Yorum
isminiz Hani Oscar Romero'nun parasi yatirildi diye mahşer vurmuştunuz. Kafam karıştı şimdi ;-)
- "Artık bu derbiyi kazanmalıyız"
Toplam 3
Yorum
bjk1903 rüyanızda görürsünüz carole.fenerde zaten alın sizin olsun bu maç dedi.2-1 yenileceksiniz
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