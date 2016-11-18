 Cumhurbaşkanı’na teşekkür – Fotomaç – 18 Kasım 2016
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    18 Kasım 2016, Cuma
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    Cumhurbaşkanı’na teşekkür

    Cumhurbaşkanı’na teşekkür

    F.Bahçe Kulübü, Fenerbahçe Üniversitesi’nin kuruluşuna verdiği desteklerden dolayı Cumhurbaşkanı ile Başbakan Yıldırım’a “teşekkür” mesajı yayımladı...

    Fenerbahçe Kulübü, Fenerbahçe Üniversitesi'nin kurulmasının TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesinin ardından teşekkür mesajı yayınladı.

    Kulübün internet sitesinde yer alan mesajda şu ifadeler kullanıldı: "Kulübümüzün uzun yıllardır projelendirdiği ve üzerinde çalıştığı, ülkemiz adına büyük bir önem taşıyan Fenerbahçe Üniversitesi'nin kurulması, 16 Kasım 2016 Çarşamba günü Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilmiştir. Gelecek kuşaklara bırakacağımız önemli bir miras olan Fenerbahçe Üniversitesi'nin kuruluş sürecinde desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Sayın 'a, Başbakan ve Ak Parti Genel Başkanı Sayın Binali Yıldırım ve ilgili bakanlıklar başta olmak üzere tüm Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurul üyelerine ve Yüksek Öğretim Kurulu'na teşekkür eder, üniversitemizin Türkiye Cumhuriyeti'ne hayırlı nesiller yetiştirerek vatana ve millete faydalı olmalarını dileriz."
    1. 18 Kasım 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 03:00
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