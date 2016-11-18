‘Bir gün G.Saray Fener’i yenecek’
F.Bahçe'nin eski başkanlarından Ali Şen, katıldığı bir programda G.Saray derbisine yönelik sürpriz açıklamalar yaptı.
Şen, gönlünün F.Bahçe'nin galibiyetinden yana olduğunu söyleyip, "Fakat bir gün G.Saray, F.Bahçe'yi Kadıköy'de yenecek" ifadesini kullandı. Ali Şen daha sonra sözlerine şöyle devam etti: O, bu pazar mıdır? Bilmiyoruz ama bir gün mutlaka olacak. Futbolda da bunlar zaten 15 yıl, 30 yıl, 40 yıl sonra olmamalı. Rekabetin devam etmesi ve büyük derbi diyebilmemiz için aradaki farkın çok açılmaması gerekir.
- 18 Kasım 2016, Cuma
- Güncelleme: 21:58
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fenerbahçe'ye dev sponsor
Toplam 13
Yorum
asads sankı parayı sıze verıolar ne bu kavga :D
- Van der Wiel o ülkeye gidiyor
Toplam 1
Yorum
isminiz Hani Oscar Romero'nun parasi yatirildi diye mahşer vurmuştunuz. Kafam karıştı şimdi ;-)
- "Artık bu derbiyi kazanmalıyız"
Toplam 3
Yorum
bjk1903 rüyanızda görürsünüz carole.fenerde zaten alın sizin olsun bu maç dedi.2-1 yenileceksiniz
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