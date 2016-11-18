 ‘Bir gün G.Saray Fener’i yenecek’ – Fotomaç – 18 Kasım 2016
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    18 Kasım 2016, Cuma
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    ‘Bir gün G.Saray Fener’i yenecek’

    ‘Bir gün G.Saray Fener’i yenecek’

    F.Bahçe'nin eski başkanlarından , katıldığı bir programda G.Saray derbisine yönelik sürpriz açıklamalar yaptı.

    Şen, gönlünün F.Bahçe'nin galibiyetinden yana olduğunu söyleyip, "Fakat bir gün G.Saray, F.Bahçe'yi Kadıköy'de yenecek" ifadesini kullandı. daha sonra sözlerine şöyle devam etti: O, bu pazar mıdır? Bilmiyoruz ama bir gün mutlaka olacak. Futbolda da bunlar zaten 15 yıl, 30 yıl, 40 yıl sonra olmamalı. Rekabetin devam etmesi ve büyük derbi diyebilmemiz için aradaki farkın çok açılmaması gerekir.
    1. 18 Kasım 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 21:58
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