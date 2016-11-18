Alper 2. dalya peşinde
ALPER Potuk, Galatasaray derbisinde forma giymesi durumunda Spor Toto Süper Lig'de 200. maçına çıkacak. Eskişehirspor'da 106, Fenerbahçe'de ise 93 Süper Lig maçında oynayan milli futbolcu, toplamda 14 kez gol sevinci yaşarken, Cimbom'a da boş geçmedi. Alper, Kanarya'nın 18 Ekim 2014'te TT Arena'da derbide 2-1 kaybettiği maçta sarı-lacivertlilerin tek golüne imza atmıştı.
- 18 Kasım 2016, Cuma
- Güncelleme: 23:27
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fenerbahçe'ye dev sponsor
Toplam 13
Yorum
asads sankı parayı sıze verıolar ne bu kavga :D
- Van der Wiel o ülkeye gidiyor
Toplam 1
Yorum
isminiz Hani Oscar Romero'nun parasi yatirildi diye mahşer vurmuştunuz. Kafam karıştı şimdi ;-)
- "Artık bu derbiyi kazanmalıyız"
Toplam 3
Yorum
bjk1903 rüyanızda görürsünüz carole.fenerde zaten alın sizin olsun bu maç dedi.2-1 yenileceksiniz
Alper 2. dalya peşinde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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