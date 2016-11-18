 Alper 2. dalya peşinde – Fotomaç – 18 Kasım 2016
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    18 Kasım 2016, Cuma
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    Alper 2. dalya peşinde

    Alper 2. dalya peşinde
    , Galatasaray derbisinde forma giymesi durumunda Spor Toto Süper Lig'de 200. maçına çıkacak. Eskişehirspor'da 106, Fenerbahçe'de ise 93 Süper Lig maçında oynayan milli futbolcu, toplamda 14 kez gol sevinci yaşarken, Cimbom'a da boş geçmedi. Alper, Kanarya'nın 18 Ekim 2014'te TT Arena'da derbide 2-1 kaybettiği maçta sarı-lacivertlilerin tek golüne imza atmıştı.
    1. 18 Kasım 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 23:27
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