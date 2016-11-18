"3 yıllık anlaşmaya vardık"
Sarı-lacivertli kulübün asbaşkanı Balaban: "Başkan Aziz Yıldırım ile Obradovic, prensipte el sıkıştı. Şu anda sadece evrak işlemleriyle uğraşıyoruz. Koçumuz, 3 yıl daha bizimle olacak"
Fenerbahçe Kulübü, erkek basketbol takımı başantrenörü Zeljko Obradovic ile 3 yıl daha sözleşme uzatma konusunda prensip anlaşmasına vardı.
Fenerbahçe Kulübü Basketbol Şubesinden Sorumlu Asbaşkanı Ozan Balaban, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Sırp başantrenörle yola devam edeceklerini söyledi.
Sarı-lacivertli basketbol takımının forma sırt sponsorluğu için düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Balaban, "Başkan Aziz Yıldırım ile Obradovic, prensipte el sıkıştı. Şu anda sadece evrak işlemleriyle uğraşıyoruz. Koçumuz, 3 yıl daha bizimle olacak. Bunun müjdesini vereyim." diye konuştu.
Obradovic ise sözleşme uzatmayla ilgili, "Sponsorumuz olduğu için burada kalmam daha kolay olacak." diye espri yaptı.
Salonda basın toplantısını takip eden Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım da "Sözleşme haftaya biter." dedi.
- 18 Kasım 2016, Cuma
- Güncelleme: 15:14
- Benfica biletleri kapış kapış
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Yorum
karakartal Çok ama çok kritik maç.Yenersek büyük ihtimal guptan çıkıyoruz.Yenemezsek iş son maça kalıyor.İşimizi şansa bırakmamak için kazanmak zorundayız.
- Eski Galatasaraylıdan ilginç derbi yorumu:
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Yorum
Yasama Engin Baytar'ı özledik. Yürekten oynayan bir oyuncumuzdu. Keşke bütün oyuncularımız onun gibi yürekten oynasa yenilgi yüzü görmezdik.
- Transfer harekatı
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Yorum
Ali Gelirse Yılın Transferi Olur.Gerçekten Müthiş Oyuncu.İnşallah Gelir
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