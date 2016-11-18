14.00’te basın toplantısı var

Sarı-lacivertli kulüp, 3 yıllığına Erkek Basketbol Takımı'nın sırt sponsorluğunu üstlenen QNB Finansbank'la yaptığı anlaşmanın detaylarını bugün kamuoyuyla paylaşacak. Fenerbahçeli sporcular ve yöneticilerinin de katılımıyla gerçekleşecek olan Ülker Stadı'ndaki basın toplantısı, saat 14.00'te başlayacak.



