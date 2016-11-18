14.00’te basın toplantısı var
Sarı-lacivertli kulüp, 3 yıllığına Erkek Basketbol Takımı'nın sırt sponsorluğunu üstlenen QNB Finansbank'la yaptığı anlaşmanın detaylarını bugün kamuoyuyla paylaşacak. Fenerbahçeli sporcular ve yöneticilerinin de katılımıyla gerçekleşecek olan Ülker Stadı'ndaki basın toplantısı, saat 14.00'te başlayacak.
- 18 Kasım 2016, Cuma
- Güncelleme: 23:31
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fenerbahçe'ye dev sponsor
Toplam 13
Yorum
asads sankı parayı sıze verıolar ne bu kavga :D
- Van der Wiel o ülkeye gidiyor
Toplam 1
Yorum
isminiz Hani Oscar Romero'nun parasi yatirildi diye mahşer vurmuştunuz. Kafam karıştı şimdi ;-)
- "Artık bu derbiyi kazanmalıyız"
Toplam 3
Yorum
bjk1903 rüyanızda görürsünüz carole.fenerde zaten alın sizin olsun bu maç dedi.2-1 yenileceksiniz
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