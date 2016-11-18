 14.00’te basın toplantısı var – Fotomaç – 18 Kasım 2016
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    18 Kasım 2016, Cuma
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    14.00’te basın toplantısı var

    14.00’te basın toplantısı var
    Sarı-lacivertli kulüp, 3 yıllığına Erkek Basketbol Takımı'nın sırt sponsorluğunu üstlenen QNB Finansbank'la yaptığı anlaşmanın detaylarını bugün kamuoyuyla paylaşacak. Fenerbahçeli sporcular ve yöneticilerinin de katılımıyla gerçekleşecek olan Ülker Stadı'ndaki basın toplantısı, saat 14.00'te başlayacak.

    1. 18 Kasım 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 23:31
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