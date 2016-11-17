 Zaferin şifresi 3S – Fotomaç – 17 Kasım 2016
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    17 Kasım 2016, Perşembe
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    Zaferin şifresi 3S

    Zaferin şifresi 3S

    F.Bahçe’nin hocası ayrıca vatandaşı Riekerink’in derbide ilk kez birlikte oynatmayı planladığı Semih Kaya ve Serdar Aziz’in defansta yapacağı hatalara güveniyor.

    Fenerbahçe'de teknik direktör Dirk , Galatasaray derbisinin taktik planını hazırlamayı sürdürüyor. Sahaya hücuma yönelik bir takımla çıkacak olan Hollandalı çalıştırıcının, Kadıköy'de en büyük silahı pres olacak. Yardımcılarının hazırladığı video analizler ile ezeli rakiplerinin röntgenini çeken Advocaat, sarı-kırmızılı takımın yumuşak karnını savunma hattı ve Selçuk İnan olarak tespit etti. Oyuncularına tam saha pres emri veren tecrübeli hoca, Selçuk'un topla rahat buluşmasını ve oyun kurmasını engellemeye çalışacak. Presle kapılan toplarla yapılacak hızlı hücumlarla da gol aranacak. Öte yandan meslektaşı Jan Olde Riekerink'in bu sezon hiçbir maçta beraber oynamayan Semih Kaya-Serdar Aziz ikilisini derbide kullanmayı planladığı haberleri, Dick Advocaat'ın yüzünü güldürdü.

    GÜNÜ GÜNÜNE TAKİP EDİYOR
    Galatasaray ile ilgili basında yer alan haberleri günü gününe takip eden Hollandalı teknik adamın, Riekerink'in bu ikiliyle sahaya çıkmasının kendileri için avantaj olacağını yardımcıları ile paylaştığı ifade edildi. Advocaat, Semih ve Serdar'ın yapacakları olası hataları değerlendirerek, sonuca gitmeyi hedefliyor.
    1. 17 Kasım 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:46
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