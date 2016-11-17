Zaferin şifresi 3S
F.Bahçe’nin hocası ayrıca vatandaşı Riekerink’in derbide ilk kez birlikte oynatmayı planladığı Semih Kaya ve Serdar Aziz’in defansta yapacağı hatalara güveniyor.
GÜNÜ GÜNÜNE TAKİP EDİYOR
Galatasaray ile ilgili basında yer alan haberleri günü gününe takip eden Hollandalı teknik adamın, Riekerink'in bu ikiliyle sahaya çıkmasının kendileri için avantaj olacağını yardımcıları ile paylaştığı ifade edildi. Advocaat, Semih ve Serdar'ın yapacakları olası hataları değerlendirerek, sonuca gitmeyi hedefliyor.
- 17 Kasım 2016, Perşembe
- Güncelleme: 01:46
- Gençler’de 7 eksik
Toplam 1
Yorum
hakan eksik fazla bu gençler bu sezon ne yapar bilen yok gençlerbirliği taraftarı olarak cavcavın takımın başından gitmeden iflah olacağı yok
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Toplam 18
Yorum
isminiz Fazla uzaga gidme aslanim 6 0 unutun onu izlemis sindir
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Toplam 30
Yorum
Hakan Temür fenerin neden liğ beşincisi oldugu belli capsız futbolu gibi cenesi düşük vasat topcusu yine zıvalamış.Doğru büyük derbi ligin üçü ve beşi ??????
Zaferin şifresi 3S haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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