Yıldırım o araziyi gezdi: Fenerbahçe'nin geleceği burada!

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Yıldırım, Gebze'de yeni yapmayı planladıkları tesisin arazisinde birtakım incelemelerde bulundu.

Fenerbahçe'yi takip eden gazetecilerle İstanbul'dan otobüsle Gebze'ye giden Aziz Yıldırım ve sarı-lacivertli yöneticiler, tesisin yapılmasını planladıkları arazide birtakım incelemelerde bulundu.

Futbol takımı dahil 7 branşın yer alacağı tesisi 250 dönüm arazinin üzerine yapmayı planladıklarını söyleyen Aziz Yıldırım, şöyle konuştu:

"Önümüzdeki 5 ve 10 yıllık planlar içinde İstanbul'un ve Türkiye'nin gelişimine uygun olarak bütün Fenerbahçe branşlarını bir araya taşımak için araziyi satın aldık. Bu planlama sonucunda, buranın imar durumunu ve diğer kanunen yapmamız gerekenleri yaptıktan sonra burada çalışmalara başlayacağız. Burada 10 tane çim saha olacak. Alt yapılar ve futbol takımının tamamı gelecek. Bu bir senede değil 5 yıllık ve 10 yıllık plan içerisinde gelecek. Diğer bütün branşlardaki sporcularımızın da burada çalışmaları için imkanlar oluşturulacak. Fenerbahçe burada bir spor kompleksi yapacak. Haziran ayında sahalar ile yapımına başlarız."

Kulübe kendisinden sonra gelecek yöneticilerin de bu araziye katkı sağlayacağını belirten Yıldırım, "Bu proje 5-10 yıl içinde tamamlanmış olur. Ekonomik şartlara bağlıdır. Fenerbahçe 10 yıl içinde buraya yerleşmiş olur. Yollar bittiği zaman stattan buraya 40 dakikaya yakın bir sürede gelmiş oluruz." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Üniversitesi için dün Türkiye Büyük Millet Meclisinden (TBMM) karar çıktığını hatırlatan Yıldırım, "Fenerbahçe Üniversitesi meclisten geçti. Hem de iyi bir şekilde geçti. Bütün partilerin desteğiyle karar alındı. Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Başbakanımıza, sayın parti başkanlarına ve genel kurulda bu kanunun yasalaşması için oy veren değerli milletvekillerine, Fenerbahçe camiası adına teşekkür ediyorum. Kısa zamanda binamız ile gereken çalışmalarımızı yapacağız. Silivri'den başlayarak üniversiteyi hayata geçireceğiz. Sonra da İstanbul'da çalıştığımız arazi var. Onların üzerinde binalar yaparak üniversiteyi kampüs haline dönüştüreceğiz. Şimdiden hem Türkiye Cumhuriyeti'ne hem de Fenerbahçe camiasına hayırlı olsun diyelim." değerlendirmesinde bulundu.

Bu tesis için alınan arazinin maliyetini paylaşmayan Yıldırım, "Maliyeti boş verin. Değer kulübün defterinde yazılı. Burası 200 dönüm, 30 dönüm de arazimiz var, onu da buraya çekeceğiz. Toplamda da 250 dönüme tamamlayacağız. Buranın 10-15 sene sonra değeri ne olacak, siz ona bakın." dedi.

Aziz Yıldırım, bir basın mensubunun şike davasına atıfta bulunarak "FETÖ yargılamalarında itirafçı olan HSYK'nın eski başkan vekili Ahmet Hamsici'nin Yargıtay'la ilgili sözleri hakkında neler söylersiniz?" sorusu üzerine şunları kaydetti:

"5. daire başkanı diyor ki, ismini söylemeyeceğim, o zat seçildi ve davayı bizim aleyhimize onayladı. O zat nerede şimdi, yine görevinin başında. Başka bir şey söylemeye gerek yok. Çok samimi söylüyorum, bazı olayları kamuoyu bilmiyor. Yetkililer biliyor. Şike davasından daha büyük olaylar olabilecek şeyler var sporda. Onlar açıklandığında zaten herkes 'aaa' diye bağıracak. Biraz daha bekleyin, sabredin hepsi ortaya çıkacak."

Aziz Yıldırım, Dereağzı'ndaki Fenerbahçe Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'ni satın almak için girişimler yaptıklarını vurgulayarak, "Satın almak için gerekli görüşmeler yapılıyor. Bu arazi şehir içinde olduğu için spor alanından çıkarsa ona göre değerlendirme yapılır." diyerek sözlerini tamamladı.