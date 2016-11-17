Van der Wiel o ülkeye gidiyor
Kadro dışı olan Van der Wiel'den beklenen haber geldi.
Sevgilisi ile fotoğraf çekimi için İsviçre'ye giden tecrübeli oyuncu burada menajeri Mino Raiola ile bir araya geldi. İtalyan menajerin görüşmede Van der Wiel'e Çin'den gelen teklifi sunduğu öğrenildi. Raiola, Fenerbahçe'den de Hollandalı oyuncu için istediği bonservis bedeli hakkında bilgi aldı. Devre arasında iyi bir 10 numara almayı planlayan yönetim, Wiel'in satışından en az 3-4 milyon euro bekliyor.
- 17 Kasım 2016, Perşembe
- Güncelleme: 15:34
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fenerbahçe'ye dev sponsor
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Yorum
Sneijder_W Riva ve Florya projesi € 500 milyon euro sıcak para diyorum başka da bir şey demiyorum. Gerisini siz düşünün.
- Şenol Güneş'le 3 yıl daha
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Yorum
karakartal Şenol hoca bu ülkenin yetiştirdiği en değerli teknik direktör
- ‘Nuri, Türkiye’de forma giymemeli'
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gelsin selçuğun yerine gelmeli süper olur
Van der Wiel o ülkeye gidiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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