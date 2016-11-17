 Van der Wiel ‘Çin’ yolcusu – Fotomaç – 17 Kasım 2016
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    17 Kasım 2016, Perşembe
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    ‘Çin’ yolcusu

    Van der Wiel ‘Çin’ yolcusu

    Kadro dışı olan 'den beklenen haber geldi.

    Sevgilisi ile fotoğraf çekimi için İsviçre'ye giden tecrübeli oyuncu burada menajeri Mino Raiola ile bir araya geldi. İtalyan menajerin görüşmede 'e Çin'den gelen teklifi sunduğu öğrenildi. Raiola, Fenerbahçe'den de Hollandalı oyuncu için istediği bonservis bedeli hakkında bilgi aldı. Devre arasında iyi bir 10 numara almayı planlayan yönetim, Wiel'in satışından en az 3-4 milyon euro bekliyor.
    1. 17 Kasım 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:08
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