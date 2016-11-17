 Sevindireceğiz – Fotomaç – 17 Kasım 2016
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    17 Kasım 2016, Perşembe
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    Sevindireceğiz

    Sevindireceğiz

    Hasan Ali, son 1 ayda taraftarlara kendilerini bir ölçüde affettirdiklerini ifade ederek, “G.Saray’ı da yenip pazar günü onları sevindireceğiz” dedi

    Galatasaray maçı öncesi Hasan Ali Kaldırım, FB TV'ye görüşlerini bildirdi. Türkiye'nin en büyük derbisine çıkacaklarını belirten istikrarlı oyuncu şöyle konuştu: "Motivasyonumuz üst düzeyde. Lens ve Mehmet Topal hariç eksiğimiz yok. İkisi de değerli ama diğer arkadaşlarımız onların yerini dolduracaktır. Sezon başında taraftarımızı üzdük ama son 1 ayda belki kendimizi affettirebilmişizdir. Bu maçta da arkamızda duvar olacaklar. Onlar için bu maçın ne ifade ettiğini biliyorum. İnşallah pazar günü onları sevindireceğiz."
    1. 17 Kasım 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:10
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