Hasan Ali, son 1 ayda taraftarlara kendilerini bir ölçüde affettirdiklerini ifade ederek, “G.Saray’ı da yenip pazar günü onları sevindireceğiz” dedi

Galatasaray maçı öncesi Hasan Ali Kaldırım, FB TV'ye görüşlerini bildirdi. Türkiye'nin en büyük derbisine çıkacaklarını belirten istikrarlı oyuncu şöyle konuştu: "Motivasyonumuz üst düzeyde. Lens ve Mehmet Topal hariç eksiğimiz yok. İkisi de değerli ama diğer arkadaşlarımız onların yerini dolduracaktır. Sezon başında taraftarımızı üzdük ama son 1 ayda belki kendimizi affettirebilmişizdir. Bu maçta da arkamızda duvar olacaklar. Onlar için bu maçın ne ifade ettiğini biliyorum. İnşallah pazar günü onları sevindireceğiz."