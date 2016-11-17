 Ozan bir adım önde – Fotomaç – 17 Kasım 2016
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    17 Kasım 2016, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Ozan bir adım önde

    Ozan bir adım önde

    Advocaat'ı derbi öncesi en çok düşündüren konu Mehmet Topal'ın eksikliği...

    Bu oyuncunun yerine orta sahada kimi oynatacağına karar vermeye çalışan Hollandalı çalıştırıcı, iyileşen 'ın performansıyla keyiflendi. İdmanlarda oldukça hırslı görünen Ozan 60 dakikayı çıkarabilecek konuma gelirken, G.Saray karşısında ilk 11'de olup olmayacağı yarın yapılacak testte kesinleşecek. Ozan testi geçerse ilk 11'de başlayacak. Son yarım saatte ise Neustadter sahaya sürülecek.
    1. 17 Kasım 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:54
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