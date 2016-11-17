‘Mehmet’siz ‘Topal’lıyor

Sarı kart cezası nedeniyle Galatasaray derbisini kaçıracak olan Mehmet Topal'ın yokluğunda Fenerbahçe zorlanıyor.

Sarı-lacivertliler, bu sezon Topal'ın kırmızı kart cezası nedeniyle forma giyemediği iki maçta Kayserispor ile 3-3 berabere kalırken, Bursaspor'a 1-0 mağlup oldu. Her iki karşılaşma da Saracoğlu Stadı'nda oynanmıştı.



VOLKAN HİÇ ÜZÜLMEDİ

Derbide kaleyi koruyacak Volkan Demirel, Kadıköy'de Galatasaray ve Beşiktaş'a karşı hiç mağlubiyet yaşamadı. Tecrübeli file bekçisi, ezeli rakiplerine karşı Ülker Stadı'nda forma giydiği 25 karşılaşmada 17 galibiyet, 8 beraberlik gördü. Cimbom'a karşı 31. derbisine çıkacak olan Volkan'ın geride kalan 30 maçta 14 galibiyet, 8 beraberlik ve 8 yenilgisi bulunuyor.