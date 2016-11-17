 ‘Mehmet’siz ‘Topal’lıyor – Fotomaç – 17 Kasım 2016
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    17 Kasım 2016, Perşembe
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    ‘Mehmet’siz ‘Topal’lıyor

    ‘Mehmet’siz ‘Topal’lıyor

    Sarı kart cezası nedeniyle Galatasaray derbisini kaçıracak olan 'ın yokluğunda Fenerbahçe zorlanıyor.

    Sarı-lacivertliler, bu sezon Topal'ın kırmızı kart cezası nedeniyle forma giyemediği iki maçta Kayserispor ile 3-3 berabere kalırken, Bursaspor'a 1-0 mağlup oldu. Her iki karşılaşma da Saracoğlu Stadı'nda oynanmıştı.

    VOLKAN HİÇ ÜZÜLMEDİ
    Derbide kaleyi koruyacak Volkan Demirel, Kadıköy'de Galatasaray ve Beşiktaş'a karşı hiç mağlubiyet yaşamadı. Tecrübeli file bekçisi, ezeli rakiplerine karşı Ülker Stadı'nda forma giydiği 25 karşılaşmada 17 galibiyet, 8 beraberlik gördü. Cimbom'a karşı 31. derbisine çıkacak olan Volkan'ın geride kalan 30 maçta 14 galibiyet, 8 beraberlik ve 8 yenilgisi bulunuyor.
    1. 17 Kasım 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:59
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