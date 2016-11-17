‘Mehmet’siz ‘Topal’lıyor
Sarı kart cezası nedeniyle Galatasaray derbisini kaçıracak olan Mehmet Topal'ın yokluğunda Fenerbahçe zorlanıyor.
VOLKAN HİÇ ÜZÜLMEDİ
Derbide kaleyi koruyacak Volkan Demirel, Kadıköy'de Galatasaray ve Beşiktaş'a karşı hiç mağlubiyet yaşamadı. Tecrübeli file bekçisi, ezeli rakiplerine karşı Ülker Stadı'nda forma giydiği 25 karşılaşmada 17 galibiyet, 8 beraberlik gördü. Cimbom'a karşı 31. derbisine çıkacak olan Volkan'ın geride kalan 30 maçta 14 galibiyet, 8 beraberlik ve 8 yenilgisi bulunuyor.
- 17 Kasım 2016, Perşembe
- Güncelleme: 01:59
- Gençler’de 7 eksik
Toplam 1
Yorum
hakan eksik fazla bu gençler bu sezon ne yapar bilen yok gençlerbirliği taraftarı olarak cavcavın takımın başından gitmeden iflah olacağı yok
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Toplam 18
Yorum
isminiz Fazla uzaga gidme aslanim 6 0 unutun onu izlemis sindir
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Toplam 30
Yorum
Hakan Temür fenerin neden liğ beşincisi oldugu belli capsız futbolu gibi cenesi düşük vasat topcusu yine zıvalamış.Doğru büyük derbi ligin üçü ve beşi ??????
‘Mehmet’siz ‘Topal’lıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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