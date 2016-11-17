İşte Fenerbahçe-Galatasaray maçının hakemi

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında 20 Kasım Pazar günü oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde, tecrübeli hakem Cüneyt Çakır görev yapacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından görevlendirilen Çakır, kariyerindeki 21. derbi müsabakasında düdük çalacak. Çakır, pazar günü oynanacak maçla 18. kez lig derbisinde görev alacak.

FIFA kokartlı hakem, 10. kez bir Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde sahaya çıkacak.

Süper Lig'de 2001-2002 sezonundan bu yana görev alan Cüneyt Çakır, 17 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası, bir de TFF Süper Kupa'da derbi yönetti.

FIFA'nın da güvendiği hakemler arasında yer alan Çakır, kariyerinde daha önce 9 kez Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde görev aldı.

Lig, Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa'da oynanan ve tecrübeli hakemin düdük çaldığı söz konusu maçlarda Fenerbahçe 5, Galatasaray ise 3 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, 1 karşılaşma da berabere bitti.

Fenerbahçe bu maçlarda 14 gol atarken, Galatasaraylı futbolcular ise 9 kez gol sevinci yaşadı.

Bu sezon ilk derbisi

Cüneyt Çakır, bu sezon ilk derbi maçına çıkacak.

FIFA kokartlı hakem, 10 haftası geride kalan ligde bu sezon 6 karşılaşmada görev aldı. Bu maçlardan dördünü deplasman ekipleri, birini de ev sahibi takım kazanırken, bir müsabaka ise berabere sonuçlandı.

Cüneyt Çakır'ın yönettiği derbi maçlar şöyle:

SEZON MAÇLAR SKOR KATEGORİ

2005-2006 Galatasaray-Beşiktaş 3-2 Lig

2005-2006 Fenerbahçe-Galatasaray 2-1 Türkiye Kupası

2005-2006 Fenerbahçe-Galatasaray 4-0 Lig

2006-2007 Galatasaray-Beşiktaş 1-0 Lig

2007-2008 Galatasaray-Fenerbahçe 2-1 Türkiye Kupası

2008-2009 Galatasaray-Beşiktaş 4-2 Lig

2009-2010 Galatasaray-Fenerbahçe 0-1 Lig

2010-2011 Fenerbahçe-Beşiktaş 1-1 Lig

2010-2011 Galatasaray-Beşiktaş 1-2 Lig

2010-2011 Beşiktaş-Fenerbahçe 2-4 Lig

2011-2012 Beşiktaş-Galatasaray 0-0 Lig

2011-2012 Fenerbahçe-Galatasaray 0-0 Lig (Süper Final)

2012-2013 Galatasaray-Fenerbahçe 3-2 TFF Süper Kupa

2012-2013 Fenerbahçe-Galatasaray 2-1 Lig

2013-2014 Fenerbahçe-Beşiktaş 3-3 Lig

2013-2014 Galatasaray-Beşiktaş 1-0 Lig

2014-2015 Galatasaray-Fenerbahçe 2-1 Lig

2014-2015 Beşiktaş-Galatasaray 0-2 Lig

2014-2015 Fenerbahçe-Galatasaray: 1-0 Lig

2015-2016 Fenerbahçe-Beşiktaş: 2-0 Lig





Spor Toto Süper Lig'de haftanın diğer maçları ve hakemleri şöyle:



19 Kasım Cumartesi



13.30 Gaziantepspor - Atiker Konyaspor: Hüseyin Göçek



16.00 Bursaspor - Akhisar Belediyespor: Yaşar Kemal Uğurlu



19.00 Adanaspor - Beşiktaş: Ali Palabıyık



19.00 Osmanlıspor - Aytemiz Alanyaspor: Halil Umut Meler



20 Kasım Pazar



14.00 Kasımpaşa - Kardemir Karabükspor: Serkan Çınar



14.00 Kayserispor - Gençlerbirliği: Volkan Bayarslan



20.00 Fenerbahçe - Galatasaray: Cüneyt Çakır



21 Kasım Pazartesi



19.00 Medipol Başakşehir - Çaykur Rizespor: Barış Şimşek



20.00 Trabzonspor - Antalyaspor: Alper Ulusoy