 İşte Fenerbahçe-Galatasaray maçının hakemi – Fotomaç – 17 Kasım 2016
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    17 Kasım 2016, Perşembe
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    İşte Fenerbahçe-Galatasaray maçının hakemi

    İşte Fenerbahçe-Galatasaray maçının hakemi

    Spor Toto Süper Lig'de 20 Kasım Pazar günü oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray maçını hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

    Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında 20 Kasım Pazar günü oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde, tecrübeli hakem Cüneyt Çakır görev yapacak.

    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından görevlendirilen Çakır, kariyerindeki 21. derbi müsabakasında düdük çalacak. Çakır, pazar günü oynanacak maçla 18. kez lig derbisinde görev alacak.

    FIFA kokartlı hakem, 10. kez bir Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde sahaya çıkacak.

    Süper Lig'de 2001-2002 sezonundan bu yana görev alan Cüneyt Çakır, 17 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası, bir de TFF Süper Kupa'da derbi yönetti.

    FIFA'nın da güvendiği hakemler arasında yer alan Çakır, kariyerinde daha önce 9 kez Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde görev aldı.

    Lig, Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa'da oynanan ve tecrübeli hakemin düdük çaldığı söz konusu maçlarda Fenerbahçe 5, Galatasaray ise 3 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, 1 karşılaşma da berabere bitti.

    Fenerbahçe bu maçlarda 14 gol atarken, Galatasaraylı futbolcular ise 9 kez gol sevinci yaşadı.

    Bu sezon ilk derbisi

    Cüneyt Çakır, bu sezon ilk derbi maçına çıkacak.

    FIFA kokartlı hakem, 10 haftası geride kalan ligde bu sezon 6 karşılaşmada görev aldı. Bu maçlardan dördünü deplasman ekipleri, birini de ev sahibi takım kazanırken, bir müsabaka ise berabere sonuçlandı.

    Cüneyt Çakır'ın yönettiği derbi maçlar şöyle:

    SEZON MAÇLAR SKOR KATEGORİ

    2005-2006 Galatasaray-Beşiktaş 3-2 Lig

    2005-2006 Fenerbahçe-Galatasaray 2-1 Türkiye Kupası

    2005-2006 Fenerbahçe-Galatasaray 4-0 Lig

    2006-2007 Galatasaray-Beşiktaş 1-0 Lig

    2007-2008 Galatasaray-Fenerbahçe 2-1 Türkiye Kupası

    2008-2009 Galatasaray-Beşiktaş 4-2 Lig

    2009-2010 Galatasaray-Fenerbahçe 0-1 Lig

    2010-2011 Fenerbahçe-Beşiktaş 1-1 Lig

    2010-2011 Galatasaray-Beşiktaş 1-2 Lig

    2010-2011 Beşiktaş-Fenerbahçe 2-4 Lig

    2011-2012 Beşiktaş-Galatasaray 0-0 Lig

    2011-2012 Fenerbahçe-Galatasaray 0-0 Lig (Süper Final)

    2012-2013 Galatasaray-Fenerbahçe 3-2 TFF Süper Kupa

    2012-2013 Fenerbahçe-Galatasaray 2-1 Lig

    2013-2014 Fenerbahçe-Beşiktaş 3-3 Lig

    2013-2014 Galatasaray-Beşiktaş 1-0 Lig

    2014-2015 Galatasaray-Fenerbahçe 2-1 Lig

    2014-2015 Beşiktaş-Galatasaray 0-2 Lig

    2014-2015 Fenerbahçe-Galatasaray: 1-0 Lig

    2015-2016 Fenerbahçe-Beşiktaş: 2-0 Lig


    Spor Toto Süper Lig'de haftanın diğer maçları ve hakemleri şöyle:

    19 Kasım Cumartesi

    13.30 Gaziantepspor - Atiker Konyaspor: Hüseyin Göçek

    16.00 Bursaspor - Akhisar Belediyespor: Yaşar Kemal Uğurlu

    19.00 Adanaspor - Beşiktaş: Ali Palabıyık

    19.00 Osmanlıspor - Aytemiz Alanyaspor: Halil Umut Meler

    20 Kasım Pazar

    14.00 Kasımpaşa - Kardemir Karabükspor: Serkan Çınar

    14.00 Kayserispor - Gençlerbirliği: Volkan Bayarslan

    20.00 Fenerbahçe - Galatasaray: Cüneyt Çakır

    21 Kasım Pazartesi

    19.00 Medipol Başakşehir - Çaykur Rizespor: Barış Şimşek

    20.00 Trabzonspor - Antalyaspor: Alper Ulusoy

    1. 17 Kasım 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 13:49
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