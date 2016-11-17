İşte Fenerbahçe-Galatasaray maçının hakemi
Spor Toto Süper Lig'de 20 Kasım Pazar günü oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray maçını hakem Cüneyt Çakır yönetecek.
Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında 20 Kasım Pazar günü oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde, tecrübeli hakem Cüneyt Çakır görev yapacak.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından görevlendirilen Çakır, kariyerindeki 21. derbi müsabakasında düdük çalacak. Çakır, pazar günü oynanacak maçla 18. kez lig derbisinde görev alacak.
FIFA kokartlı hakem, 10. kez bir Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde sahaya çıkacak.
Süper Lig'de 2001-2002 sezonundan bu yana görev alan Cüneyt Çakır, 17 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası, bir de TFF Süper Kupa'da derbi yönetti.
FIFA'nın da güvendiği hakemler arasında yer alan Çakır, kariyerinde daha önce 9 kez Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde görev aldı.
Lig, Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa'da oynanan ve tecrübeli hakemin düdük çaldığı söz konusu maçlarda Fenerbahçe 5, Galatasaray ise 3 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, 1 karşılaşma da berabere bitti.
Fenerbahçe bu maçlarda 14 gol atarken, Galatasaraylı futbolcular ise 9 kez gol sevinci yaşadı.
Bu sezon ilk derbisi
Cüneyt Çakır, bu sezon ilk derbi maçına çıkacak.
FIFA kokartlı hakem, 10 haftası geride kalan ligde bu sezon 6 karşılaşmada görev aldı. Bu maçlardan dördünü deplasman ekipleri, birini de ev sahibi takım kazanırken, bir müsabaka ise berabere sonuçlandı.
Cüneyt Çakır'ın yönettiği derbi maçlar şöyle:
SEZON MAÇLAR SKOR KATEGORİ
2005-2006 Galatasaray-Beşiktaş 3-2 Lig
2005-2006 Fenerbahçe-Galatasaray 2-1 Türkiye Kupası
2005-2006 Fenerbahçe-Galatasaray 4-0 Lig
2006-2007 Galatasaray-Beşiktaş 1-0 Lig
2007-2008 Galatasaray-Fenerbahçe 2-1 Türkiye Kupası
2008-2009 Galatasaray-Beşiktaş 4-2 Lig
2009-2010 Galatasaray-Fenerbahçe 0-1 Lig
2010-2011 Fenerbahçe-Beşiktaş 1-1 Lig
2010-2011 Galatasaray-Beşiktaş 1-2 Lig
2010-2011 Beşiktaş-Fenerbahçe 2-4 Lig
2011-2012 Beşiktaş-Galatasaray 0-0 Lig
2011-2012 Fenerbahçe-Galatasaray 0-0 Lig (Süper Final)
2012-2013 Galatasaray-Fenerbahçe 3-2 TFF Süper Kupa
2012-2013 Fenerbahçe-Galatasaray 2-1 Lig
2013-2014 Fenerbahçe-Beşiktaş 3-3 Lig
2013-2014 Galatasaray-Beşiktaş 1-0 Lig
2014-2015 Galatasaray-Fenerbahçe 2-1 Lig
2014-2015 Beşiktaş-Galatasaray 0-2 Lig
2014-2015 Fenerbahçe-Galatasaray: 1-0 Lig
2015-2016 Fenerbahçe-Beşiktaş: 2-0 Lig
Spor Toto Süper Lig'de haftanın diğer maçları ve hakemleri şöyle:
19 Kasım Cumartesi
13.30 Gaziantepspor - Atiker Konyaspor: Hüseyin Göçek
16.00 Bursaspor - Akhisar Belediyespor: Yaşar Kemal Uğurlu
19.00 Adanaspor - Beşiktaş: Ali Palabıyık
19.00 Osmanlıspor - Aytemiz Alanyaspor: Halil Umut Meler
20 Kasım Pazar
14.00 Kasımpaşa - Kardemir Karabükspor: Serkan Çınar
14.00 Kayserispor - Gençlerbirliği: Volkan Bayarslan
20.00 Fenerbahçe - Galatasaray: Cüneyt Çakır
21 Kasım Pazartesi
19.00 Medipol Başakşehir - Çaykur Rizespor: Barış Şimşek
20.00 Trabzonspor - Antalyaspor: Alper Ulusoy
- 17 Kasım 2016, Perşembe
- Güncelleme: 13:49
- O iş bende
Toplam 2
Yorum
BJK1903 Adamsın Adam..Galatasarayda Bi Tek Seni Seviyorum Muslera.
- Olcay ıslıklanamaz
Toplam 1
Yorum
ahmetoviv bence isliklanmayi sonuna kadar hak ediyor
- Yanal ile 10 yıl
Toplam 16
Yorum
İbo TS Sakaryalı bir taraftar olarak Başkanıma başarılar diliyorum. Vizyon sahibi ve ekonomik anlamda güzel anlaşmalar yapıldı. İnanıyorum bu lige damga vuran bir Trabzon olacak. Yürekten başarılar Başkanım.
İşte Fenerbahçe-Galatasaray maçının hakemi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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