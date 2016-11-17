G.Saray'dan daha iyiyiz
Son haftalarda rakipten iyi olduklarını gösterdiklerini belirten Faslı futbolcu, “Bunu sahada ispatlayacağız. Gol atıp gerçek F.Bahçeli olmak istiyorum” dedi
SEZONU BELİRLEYECEK
"Galatasaray derbisi bizim için sezonu belirleyecek bir maç olacak. Gerçek Fenerbahçeli olmanın yolu Galatasaray'a gol atmaksa bunun için her şeyi yapacağım. Böyle bir maçta oynayabilmenin ne kadar büyük bir şans olduğunu fark etmeliyiz. Bunu düşünerek oynamamız gerek. Herkes birbirini motive etmeli."
RAKİBİMİZ BEŞİKTAŞ'
Aatif, şampiyonluk yolundaki en büyük rakiplerinin Beşiktaş olduğunu, lider Başakşehir'in ise düşüşe geçeceğini savundu: "Beşiktaş'la yarışırız. Bizim de şampiyonluk yolunda iyi bir şansımız var. İyi bir takımız, yolumuz uzun. Hiçbir şeyin sonuna gelmedik."
HABERİ ALINCA ÇOK ÜZÜLDÜM!
Tecrübeli futbolcu, adının UEFA listesinde yer almamasına çok üzüldüğünü şu sözlerle açıkladı: Bu haberi milli takımdan döndüğümde öğrendim. Biraz tuhaf hissettim. Çünkü buraya Avrupa'da da oynamak için gelmiştim. Ama hocamın kararına saygı duydum.
TARAFTARLA NAMAZ KILARIZ
Aatif, şampiyon olmaları halinde taraftarlarla Sultanahmet'e namaz kılmaya gidebileceklerini söyledi. Gollerden sonra Sow ile secde yaparak sevinçlerini paylaştıkları hatırlatılan Chahechouhe, "Bize yol gösteren Allah'a şükretmek için namaza gidebiliriz" dedi.
KAPTANIN SARILMASI ETKİLEDİ
KARABÜK maçında kaptan Volkan Demirel'in sarılmasının kendisini çok etkilediğini de anlatan sarı-lacivertli futbolcu, "Attığım gol sonrası Volkan'ın koşup bana sarılması beni derinden etkiledi. Çok hoşuma gitti ve bana güven verdi" ifadelerini kullandı.
- 17 Kasım 2016, Perşembe
- Güncelleme: 22:43
- Gençler’de 7 eksik
Toplam 1
Yorum
hakan eksik fazla bu gençler bu sezon ne yapar bilen yok gençlerbirliği taraftarı olarak cavcavın takımın başından gitmeden iflah olacağı yok
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Toplam 18
Yorum
isminiz Fazla uzaga gidme aslanim 6 0 unutun onu izlemis sindir
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Toplam 30
Yorum
Hakan Temür fenerin neden liğ beşincisi oldugu belli capsız futbolu gibi cenesi düşük vasat topcusu yine zıvalamış.Doğru büyük derbi ligin üçü ve beşi ??????
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