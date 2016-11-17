Galatasaray'a 6-0 göndermesi

Aziz Yıldırım, Kadıköy'de Galatasaray'la yapacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu ve şunları söyledi:

"Bu gelenek devam edecek. 17 yıldır devam ediyor. Bundan sonra da devam edecek. Biz en kötü zamanımızda 6 tane attık"