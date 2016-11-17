Galatasaray'a 6-0 göndermesi
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, hafta sonu Kadıköy'de oynanacak derbi maçla ilgili yorum yaptı ve "Biz en kötü zamanımızda Galatasaray'ı 6-0 yendik" dedi.
Aziz Yıldırım, Kadıköy'de Galatasaray'la yapacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu ve şunları söyledi:
"Bu gelenek devam edecek. 17 yıldır devam ediyor. Bundan sonra da devam edecek. Biz en kötü zamanımızda 6 tane attık"
- 17 Kasım 2016, Perşembe
- Güncelleme: 13:53
- ‘Nuri, Türkiye’de forma giymemeli'
Toplam 1
Yorum
gelsin selçuğun yerine gelmeli süper olur
- "Galatasaray, Fenerbahçe'yi Kadıköy'de yenecek"
Toplam 1
Yorum
PerdeArkası Galatasaray bir gün Fenerbahçe'yi Kadıköy'de yenebilir. Fakat o maç bu maç olmayacak!
- O iş bende
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BJK1903 Adamsın Adam..Galatasarayda Bi Tek Seni Seviyorum Muslera.
Galatasaray'a 6-0 göndermesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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