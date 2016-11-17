 Galatasaray'a 6-0 göndermesi – Fotomaç – 17 Kasım 2016
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    17 Kasım 2016, Perşembe
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    Galatasaray'a 6-0 göndermesi

    Galatasaray'a 6-0 göndermesi

    Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, hafta sonu Kadıköy'de oynanacak derbi maçla ilgili yorum yaptı ve "Biz en kötü zamanımızda Galatasaray'ı 6-0 yendik" dedi.

    Aziz Yıldırım, Kadıköy'de Galatasaray'la yapacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu ve şunları söyledi:

    "Bu gelenek devam edecek. 17 yıldır devam ediyor. Bundan sonra da devam edecek. Biz en kötü zamanımızda 6 tane attık"

    1. 17 Kasım 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 13:53
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