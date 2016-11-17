 Fenerbahçe'ye dev sponsor – Fotomaç – 17 Kasım 2016
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    17 Kasım 2016, Perşembe
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    Fenerbahçe'ye dev sponsor

    Fenerbahçe'ye dev sponsor

    Fenerbahçe, resmi web sitesinden yaptığı açıklamada, Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın yeni sponsorunun QNB Finansbank olduğunu duyurdu.

    İşte yapılan açıklama:

    "Erkek Basketbol Takımımızın Yeni Sponsoru: QNB Finansbank

    Kulübümüz, 2016-2017 Basketbol sezonundan itibaren 3 yıl boyunca basketbol takımımızın forma sırt sponsoru olarak, QNB Finansbank ile anlaşmaya varmıştır.

    Kulübümüz ile QNB Finansbank arasındaki anlaşma ve detaylarla ilgili 18 Kasım 2016 Cuma günü, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde bir basın toplantısı düzenlenecektir.

    Sporcularımız ve yöneticilerimizin katılımıyla gerçekleşecek olan basın toplantısı, saat 14:00'te başlayacaktır.

    Basın mensuplarının bilgisine sunarız.

    FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ"

    1. 17 Kasım 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 15:58
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