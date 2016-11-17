Fenerbahçe'ye dev sponsor
Fenerbahçe, resmi web sitesinden yaptığı açıklamada, Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın yeni sponsorunun QNB Finansbank olduğunu duyurdu.
İşte yapılan açıklama:
"Erkek Basketbol Takımımızın Yeni Sponsoru: QNB Finansbank
Kulübümüz, 2016-2017 Basketbol sezonundan itibaren 3 yıl boyunca basketbol takımımızın forma sırt sponsoru olarak, QNB Finansbank ile anlaşmaya varmıştır.
Kulübümüz ile QNB Finansbank arasındaki anlaşma ve detaylarla ilgili 18 Kasım 2016 Cuma günü, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde bir basın toplantısı düzenlenecektir.
Sporcularımız ve yöneticilerimizin katılımıyla gerçekleşecek olan basın toplantısı, saat 14:00'te başlayacaktır.
Basın mensuplarının bilgisine sunarız.
FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ"
- 17 Kasım 2016, Perşembe
- Güncelleme: 15:58
- Takımın mihenk taşı: Marcelo
Toplam 5
Yorum
Ertan Tam bir profesyonel sporcu. Futbolcu dediğin böyle görev yapar ve taraftarını mest eder. HELAL OLSUN SANA HELAL OLSUN. Çoğalmaları lazım.
- Beşiktaş'ta Adanaspor hazırlıkları sürüyor
Toplam 1
Yorum
Ertan Çok iyi olacak bir konu. Bir an evvel hayata geçirilsin ve ileriye dönük çalışmalar hemen başlasın. GELİYOR BEŞİKTAŞ GELİYOR...
- "Galatasaray, Fenerbahçe'yi Kadıköy'de yenecek"
Toplam 2
Yorum
uğur aktürk belli olmaz
Fenerbahçe'ye dev sponsor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.