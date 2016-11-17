Fenerbahçe'ye dev sponsor

İşte yapılan açıklama:

"Erkek Basketbol Takımımızın Yeni Sponsoru: QNB Finansbank

Kulübümüz, 2016-2017 Basketbol sezonundan itibaren 3 yıl boyunca basketbol takımımızın forma sırt sponsoru olarak, QNB Finansbank ile anlaşmaya varmıştır.

Kulübümüz ile QNB Finansbank arasındaki anlaşma ve detaylarla ilgili 18 Kasım 2016 Cuma günü, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde bir basın toplantısı düzenlenecektir.

Sporcularımız ve yöneticilerimizin katılımıyla gerçekleşecek olan basın toplantısı, saat 14:00'te başlayacaktır.



Basın mensuplarının bilgisine sunarız.

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ"