Fenerbahçe'nin yıldızından derbi yorumu

Slovak oyuncu, FBTV'ye yaptığı açıklamada, derbi maçın zor geçeceğini dile getirerek, "Herkesten derbinin, Türkiye'nin en büyük maçı olduğunu duydum. Bu, ilk derbi tecrübem olacak. Bu karşılaşmada sahada olmak için sabırsızlanıyorum. Onları burada mağlup edebileceğimize inanıyoruz. Bizim için çok önemli bir maç." dedi.

Sarı-lacivertli taraftarların derbi maçta stadı doldurmalarının kendileri için çok önemli olacağını belirten savunma oyuncusu Martin Skrtel, "Dolu tribünler önünde oynarken saha içerisinde kendinizi her zaman daha iyi hissedersiniz. O atmosferi yaşamak, o atmosferde futbol oynamak için sabırsızlanıyorum. Çünkü taraftarlarımızın neler yapabileceğini Manchester United maçında gördük. Umarım onun daha da iyisini yaparlar ve takımımıza bu anlamda da katkıları olur." diye konuştu.

Takımının başarısı için elinden geleni yaptığı ifade eden Skrtel, öncelikli görevinin savunma olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

"Gol atmak benim için ekstra bir iş olur. Takımıma bu anlamda da katkı verebilirsem, tabii ki bundan mutlu olurum. Aslında geçmişte büyük maçlarda gol atma konusunda biraz da şanslıydım. Pazar günü de gol atabilirsem benim için harika olur. Benim için esas önemlisi, bir numaralı öncelik maçı kazanmamız, 3 puanı almamız. Golü kimin attığı hiç de önemli değil ama gol atmalıyız."