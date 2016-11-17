 Fenerbahçe top çalma çalışması yaptı – Fotomaç – 17 Kasım 2016
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    17 Kasım 2016, Perşembe
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    Fenerbahçe top çalma çalışması yaptı

    Fenerbahçe top çalma çalışması yaptı

    Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de 20 Kasım Pazar günü sahasında Galatasaray ile yapacağı derbi maçın hazırlıklarını sürdürdü.

    Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Dick Advocaat yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen idmanda futbolcuların, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından iki gruba ayrılarak top kapma ve pas çalışmaları yaptığı belirtildi.

    Antrenmanın, çift kale maçın ardından bireysel çalışmalarla tamamlandığı kaydedildi.

    Sarı-lacivertli takım, derbi maçın hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

    1. 17 Kasım 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 15:19
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