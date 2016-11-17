Fenerbahçe top çalma çalışması yaptı
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de 20 Kasım Pazar günü sahasında Galatasaray ile yapacağı derbi maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Dick Advocaat yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen idmanda futbolcuların, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından iki gruba ayrılarak top kapma ve pas çalışmaları yaptığı belirtildi.
Antrenmanın, çift kale maçın ardından bireysel çalışmalarla tamamlandığı kaydedildi.
Sarı-lacivertli takım, derbi maçın hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.
- 17 Kasım 2016, Perşembe
- Güncelleme: 15:19
- Takımın mihenk taşı: Marcelo
Toplam 5
Yorum
Ertan Tam bir profesyonel sporcu. Futbolcu dediğin böyle görev yapar ve taraftarını mest eder. HELAL OLSUN SANA HELAL OLSUN. Çoğalmaları lazım.
- Beşiktaş'ta Adanaspor hazırlıkları sürüyor
Toplam 1
Yorum
Ertan Çok iyi olacak bir konu. Bir an evvel hayata geçirilsin ve ileriye dönük çalışmalar hemen başlasın. GELİYOR BEŞİKTAŞ GELİYOR...
- "Galatasaray, Fenerbahçe'yi Kadıköy'de yenecek"
Toplam 2
Yorum
uğur aktürk belli olmaz
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