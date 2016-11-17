 F.Bahçe’den teklif geldi, reddettim! – Fotomaç – 17 Kasım 2016
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    17 Kasım 2016, Perşembe
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    F.Bahçe’den teklif geldi, reddettim!

    F.Bahçe’den teklif geldi, reddettim!
    Sezon başında Fransız ekibi Nice ile anlaşan İtalyan futbolcu Mario Balotelli, 1 hafta önce Fenerbahçe'den transfer teklifi aldığını açıkladı. Premium Sports'a röportaj veren 26 yaşındaki forvet, "Nice'in teklifi ilgi çekici olduğu için buraya geldim. Fenerbahçe'den de 1 hafta önce, ocak ayı için teklif aldım ancak reddettim. İtalya'ya kesinlikle dönmek istemiyorum" şeklinde konuştu.
    1. 17 Kasım 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:50
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