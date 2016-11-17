Eski goller izletilecek

Yönetim, Galatasaray maçı öncesi motivasyonu üst seviyeye çekmek için özel bir CD hazırlıyor.

Geçmişte oynanan Galatasaray derbilerinde atılan goller ve şovların yer aldığı CD pazar günü tesislerde futbolculara izletilecek. Aatif'in Sivasspor'da oynarken Galatasaray'a attığı gollerin de yer aldığı CD ile oyuncuların coşması hedefleniyor.