 Eski goller izletilecek – Fotomaç – 17 Kasım 2016
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    17 Kasım 2016, Perşembe
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    Eski goller izletilecek

    Eski goller izletilecek

    Yönetim, Galatasaray maçı öncesi motivasyonu üst seviyeye çekmek için özel bir CD hazırlıyor.

    Geçmişte oynanan Galatasaray derbilerinde atılan goller ve şovların yer aldığı CD pazar günü tesislerde futbolculara izletilecek. Aatif'in Sivasspor'da oynarken Galatasaray'a attığı gollerin de yer aldığı CD ile oyuncuların coşması hedefleniyor.
    1. 17 Kasım 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:52
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