 Dolancırıcılar iş başında! – Fotomaç – 17 Kasım 2016
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    17 Kasım 2016, Perşembe
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    Dolancırıcılar iş başında!

    Dolancırıcılar iş başında!
    Derbi için bilet satışı sürerken, dolandırıcılar da işbaşında. Eskişehir'den B.Ö. (22) isimli kişi, internette, ismini Y.Y. olarak söyleyen bir şahısla 2 derbi bileti için 240 liraya anlaşıp, ücreti şahsın hesabına havale etti. Biletler gelmeyince B.Ö. şikayetçi oldu.
    1. 17 Kasım 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:53
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