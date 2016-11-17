Dolancırıcılar iş başında!

Derbi için bilet satışı sürerken, dolandırıcılar da işbaşında. Eskişehir'den B.Ö. (22) isimli kişi, internette, ismini Y.Y. olarak söyleyen bir şahısla 2 derbi bileti için 240 liraya anlaşıp, ücreti şahsın hesabına havale etti. Biletler gelmeyince B.Ö. şikayetçi oldu.