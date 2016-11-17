Derbiye hazırım

Danimarka Milli Takımı'nın Çek Cumhuriyeti'yle yaptığı hazırlık maçında sakatlanan Simon Kjaer, Galatasaray derbisinde sahada olacağını açıkladı.

Tecrübeli futbolcu, sosyal medyadaki Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ayak bileğim ve vücudum iyi. Pazar gününe hazırım" ifadelerini kullandı. Teknik heyet bu haberle rahat bir nefes aldı. Kjaer, Danimarka ile Çek Cumhuriyeti arasında önceki gün yapılan müsabakanın 78. dakikasında ayak bileğinden sakatlanmış ve yerini Peter Ankersen'e bırakmıştı.