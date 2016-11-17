 Derbiye hazırım – Fotomaç – 17 Kasım 2016
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    17 Kasım 2016, Perşembe
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    Derbiye hazırım

    Derbiye hazırım

    Danimarka Milli Takımı'nın Çek Cumhuriyeti'yle yaptığı hazırlık maçında sakatlanan , Galatasaray derbisinde sahada olacağını açıkladı.

    Tecrübeli futbolcu, sosyal medyadaki Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ayak bileğim ve vücudum iyi. Pazar gününe hazırım" ifadelerini kullandı. Teknik heyet bu haberle rahat bir nefes aldı. Kjaer, Danimarka ile Çek Cumhuriyeti arasında önceki gün yapılan müsabakanın 78. dakikasında ayak bileğinden sakatlanmış ve yerini Peter Ankersen'e bırakmıştı.
    1. 17 Kasım 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:50
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