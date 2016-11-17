 Derbi yemeği Lens'ten – Fotomaç – 17 Kasım 2016
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    17 Kasım 2016, Perşembe
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    Derbi yemeği Lens'ten

    Derbi yemeği Lens'ten

    Fenerbahçeli futbolcular klasik derbi yemeğini cuma akşamı yiyecek.

    Takıma yemeği sakatlığı nedeniyle derbide forma giyemeyecek ısmarlayacak. Hollandalı "Takıma sahada katkıda bulunamayacağım, yemekle onlara moral vermek istiyorum" düşüncesiyle bu görevi üstlendi. Bir önceki yemeği idmanlara sürekli geç kaldığı için Emenike ısmarlamış, hesap biraz tuzlu gelince bir hayli bozulmuştu.
    1. 17 Kasım 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:56
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