Balotelli'den F.Bahçe itirafı
Sezon başında Fransız ekibi Nice ile anlaşan İtalyan futbolcu Mario Balotelli, 1 hafta önce Fenerbahçe'den transfer teklifi aldığını açıkladı.
- 17 Kasım 2016, Perşembe
- Güncelleme: 02:20
- ‘Mehmet’siz ‘Topal’lıyor
Toplam 1
Yorum
007 volkan-şener-skttel-kjaier-hasanali-ozan-josef-volkan-emenike(alper)(sağ kanat)-atıf-v.persie
- Dünya devine gidiyor!
Toplam 8
Yorum
www 20-25mily.hemen satin
- Dünya devine gidiyor!
Toplam 8
Yorum
bjk35 ya arkadaş interin milanın devliğimi kaldı? onlar eskide kaldı maldini'li milan adriano'lu stankoviç'li inter bunlar o zamanlar devdi tamamda şuan 3 büyük var ve artık bütün futbolcuların hedefi madrid, barça, bayern münih bu kadar yani
Balotelli'den F.Bahçe itirafı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.